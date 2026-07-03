Cuando Lucciano’s inauguró su primera heladería en Mar del Plata, en 2011, el objetivo era competir en el mercado local. Quince años después, el desafío es otro: construir una marca global.

Con presencia en la Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia y Estados Unidos, la compañía encara una nueva etapa de crecimiento que combina inversiones industriales, expansión internacional y el desarrollo de nuevas unidades de negocio.

Uno de los pilares de ese plan será la ampliación de la planta que la empresa tiene en el Parque Industrial de Mar del Plata. Christian Otero, cofundador y CEO de Lucciano’s, explicó que este año destinarán alrededor de u$s 6 millones para sumar metros cuadrados, incorporar nuevas líneas de producción y aumentar la capacidad instalada.

La inversión busca acompañar el crecimiento del negocio en la Argentina, donde la empresa continúa expandiendo su red de franquicias y, además del helado, viene impulsando categorías como alfajores, chocolates y productos para regalo, que ya ocupan un lugar cada vez más importante dentro de su operación.

“La planta está en permanente ampliación”, resumió Otero.

La heladería se hizo conocida por sus paletas

El próximo continente

En paralelo, la empresa continúa avanzando con su hoja de ruta internacional.

Uno de los hitos de este año será la llegada a África con la apertura del primer local en Casablanca, Marruecos, prevista para fines de este mes. Será el puntapié inicial de un plan que contempla 15 tiendas en ese país durante los próximos tres años.

La compañía desembarca junto a un operador local que ya maneja marcas italianas y apuesta a desarrollar el mercado con laboratorios propios dentro de cada local, un modelo diferente al que utiliza en países donde cuenta con plantas de producción regionales.

El proyecto representa un nuevo paso en una estrategia que la empresa viene ejecutando desde hace varios años. En 2024 había anunciado su desembarco en Emiratos Árabes Unidos y su interés por Brasil como próximos destinos de expansión. Hoy esos planes siguen vigentes, aunque con distintos ritmos.

Lucciano's tiene un plan para abrir 15 locales en tres años en Marruecos

En Emiratos, por ejemplo, la apertura continúa demorada por la dificultad para conseguir ubicaciones que cumplan con los estándares de la marca. Algo similar ocurre en algunos mercados latinoamericanos, mientras que Brasil sigue bajo análisis y la empresa evalúa si avanzará mediante una máster franquicia o con una operación propia. Portugal también forma parte de la siguiente etapa del crecimiento europeo.

Clave: Estados Unidos

Si Marruecos representa un nuevo mercado, Estados Unidos aparece como la gran apuesta de largo plazo.

Según explicó Otero, el crecimiento allí avanzó más lento de lo previsto porque la empresa priorizó terminar la planta que construye en ese país antes de sumar nuevas franquicias.

La fábrica estará terminada en aproximadamente seis semanas y permitirá acelerar la apertura de locales con un esquema más eficiente y menor necesidad de montar laboratorios completos en cada tienda.

“Una vez que la planta esté operativa vamos a poder empezar a acelerar el crecimiento”, afirmó el empresario.

La estrategia contempla seguir expandiéndose primero sobre la Costa Este y luego desembarcar en la Costa Oeste, aunque en este último caso mediante un formato diferente.

Más que helados

Mientras suma mercados, Lucciano’s también amplía el alcance de su negocio.

La empresa asegura que las líneas de chocolates, alfajores y productos de regalo vienen creciendo sostenidamente y explican parte de la necesidad de ampliar la capacidad productiva.

“Una vez que la nueva planta en Estados Unidos esté operativa vamos a poder empezar a acelerar el crecimiento”

En paralelo, desarrolló Gelato Express, un formato pensado para eventos masivos que replica la receta de sus helados en máquinas de soft premium. El modelo hizo su debut en el road Show de Franco Colapinto en Palermo. Aunque por ahora la compañía no lo considera una unidad de negocios independiente, sí busca aprovechar la demanda que recibe para participar en recitales, festivales y otras convocatorias multitudinarias.

En la Argentina, además, el crecimiento de la red continúa. Este año la empresa proyecta inaugurar alrededor de 40 nuevos locales y completar su presencia en las provincias donde todavía no opera, entre ellas Santiago del Estero, San Juan, Formosa y San Luis.