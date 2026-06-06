"Investigadores del CONICET estudian nuevos registros de yaguaretés en las provincias de Chaco y Formosa", informó.

La aparición de nuevas evidencias de yaguaretés en Argentina ha generado entusiasmo entre científicos, guardaparques y organizaciones conservacionistas. Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, confirmaron recientes registros de este emblemático felino en las provincias de Chaco y Formosa.

El hallazgo es especialmente relevante porque la especie se encuentra seriamente amenazada en la región. Incluso, en algunos sectores no existían registros desde hacía más de una década, por lo que las nuevas señales de presencia representan una noticia alentadora para la conservación de la biodiversidad sudamericana.

Yaguareté en Argentina CONICET

Las huellas que devolvieron la esperanza a los científicos

Los registros fueron reportados inicialmente por pobladores locales y autoridades ambientales. Posteriormente, especialistas del CONICET corroboraron la presencia de huellas de yaguareté mediante trabajos de campo realizados en coordinación con guardaparques y funcionarios provinciales y nacionales.

La investigadora Verónica Quiroga, del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA, CONICET–UNC), explicó que el siguiente paso será obtener imágenes de los ejemplares.

“Una vez que identificamos las huellas, coordinamos con los guardaparques y armamos mapas para establecer cuáles eran los mejores lugares para ubicar los dispositivos técnicos que nos van a permitir conocer las características de estos animales y cuáles son sus hábitos” , señaló.

Un esfuerzo colectivo para proteger al mayor felino de América

El descubrimiento también pone de relieve la importancia de la colaboración entre comunidades locales, científicos y autoridades.

Gracias a una red de vigilancia ciudadana, los investigadores pueden recibir fotografías y reportes de posibles rastros de la especie para su análisis.

Agustín Paviolo, investigador del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET–UNaM), destacó la utilidad de este sistema: “Cada vez que tienen una sospecha de que encontraron huellas, nos envían fotos que cotejamos con un sistema que nos permite determinar si efectivamente se trata de esta especie”.

Por su parte, integrantes de Proyecto Yaguareté celebraron la rápida respuesta institucional y afirmaron estar “muy contentos, no sólo por los nuevos datos de presencia en suelo chaqueño, sino también por haber presenciado cómo las autoridades, guardaparques y técnicos provinciales y nacionales reaccionaron rápidamente ante los indicios de la especie”.

Un esfuerzo colectivo para proteger al mayor felino de América CONICET

De Hidalgo a Argentina: por qué estos hallazgos son tan importantes

El reciente registro de un yaguarundí en el Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo, y las nuevas evidencias de yaguareté en Argentina tienen algo en común: ambos demuestran que especies difíciles de observar continúan utilizando ecosistemas donde su presencia era poco conocida o llevaba años sin confirmarse.

En el caso mexicano, el avistamiento del yaguarundí aporta información valiosa sobre la salud de los ecosistemas y la conectividad de los hábitats naturales. En Argentina, las huellas del yaguareté adquieren una dimensión aún mayor debido a que se trata de una especie considerada amenazada y desaparecida de varias zonas durante años.

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Ambos hallazgos refuerzan la importancia de las áreas naturales protegidas, el monitoreo científico y la participación ciudadana. Además, muestran que la conservación puede dar resultados cuando existe trabajo coordinado entre investigadores, autoridades ambientales y comunidades locales comprometidas con la protección de la fauna silvestre.