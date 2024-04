Tres bares porteños fueron elegidos entre los mejores de Latinoamérica: cuáles son y dónde quedan

Tres bares argentinos fueron destacados entre los 10 mejores de Latinoamérica y el Caribe en los Spirited Awards 2024 de Tales Of The Cocktail.

Creados en 2007 para reconocer la excelencia en la industria de la coctelería, los Spirited Awards son uno de los reconocimientos de la industria más prestigiosos a nivel internacional.

Los tres lugares premiados fueron Oh No! Lulu, La Uat y Tres Monos , que quedaron dentro del top ten de los mejores bares de cócteles de Latinoamérica.

En el ranking, dentro de otras categorías, también aparecen mencionados otros bares porteños. CoChinChina y Niño Gordo figuran entre los diez mejores bares de restaurantes de la región. En el rubro 'Mejor equipo de bar de Latinoamérica' se ubicaron CoChinChina, La Uat y Tres Monos y como 'Mejor nuevo bar de Latinoamérica' se posicionó Sofá Bar.

Los tres bares porteños que fueron elegidos entre los mejores de Latinoamérica

Oh no! Lulu

Oh no! Lulu, en el barrio porteño de Villa Crespo , es el único bar que celebra la coctelería tiki en Buenos Aires. Fue seleccionado como uno de los mejores 10 en la categoría International Cocktail Bars de América Latina y el Caribe 2024 y anteriormente, en 2020, fue reconocido en el rubro Best International High Volume Cocktail Bar.

El bar abrió sus puertas en 2019 para hacer honor a la coctelería y cultura tiki, nacida en las islas de la Polinesia, con una identidad propia bien marcada: mucho ron, combinado con almíbares saborizados y jugos de fruta fresca y especias.



Oh'No! Lulu en Villa Crespo

Fiel a esta tradición, Oh'No! Lulu sirve sus cócteles insignia en "tiki mugs" que son vasos de cerámica especiales con formas representativas (tiburones, calaveras y más).

Al frente está Ludovico De Biaggi (BASA, Gran Bar Danzón y dos veces ganador de la Bacardi Legacy Cocktail Competition en 2012 y en 2017), quien dirige el equipo al frente de la barra con toda su creatividad y experiencia.

Tres Monos

Tres Monos es el bar de Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke. Ubicado en Palermo, también se encuentra entre los 50 mejores del mundo, en el puesto 11 del ranking The World's 50 Best Bars.

El bar también fue ganador del premio especial 'Michter's Art of Hospitality Award' como el bar más hospitalario del mundo .

" Tres Monos es un bar humilde como muchos de Buenos Aires , con una propuesta súper simple pero creativa. La verdad nunca nos imaginamos lograr tanto reconocimiento internacional y de gente tan importante de nuestra industria. Nos da mucha felicidad saber que logramos ser el mejor bar de la ciudad con una propuesta tan nuestra", comentó Atienza, socio fundador del premiado bar.

Tres Monos Bar en Palermo

La Uat

La Uat, el bar escondido detrás de Cacho Rotisería, nació en pandemia de la mano de los mismos creadores de Tres Monos.

Su propuesta busca romper con los bares de coctelería clásicos y contracturados, con un lugar inspirado en las pequeñas discos de los años '70s y '80s de Buenos Aires.

Divertido y con la hospitalidad que caracteriza a todos los proyectos del grupo, La Uat reversiona cócteles ochentosos en un ambiente con estética retro y neones.

La Uat en Palermo

El listado completo de los mejores bares de Latinomérica

ALQUÍMICO - Cartagena de Indias, Colombia

Bon Vivants - Nassau, Bahamas

Carnaval Bar - Lima, Perú

El Barón Cafe & Cocktail Bar - Cartagena, Colombia

Handshake Speakeasy - Ciudad de México, México

La Factoría - San Juan, Puerto Rico

La Uat - Buenos Aires, Argentina

Oh No! Lulu - Buenos Aires, Argentina

Rayo Cocktail Bar - Ciudad de México, México

The Liquor Store - San Pablo, Brasil

Tres Monos - Buenos Aires, Argentina

Tales of the Cocktail Foundation es la organización más importante de la industria de la coctelería. Cada año realiza la entrega de los Spirited Awards, en la que bartenders, dueños de bares, representantes de marcas y periodistas especializados de todo el mundo votan a los mejores candidatos de cada categoría.

La votación se divide en distintas etapas hasta obtener un top 4 para cada una de ellas y a fines de julio se anunciarán a los ganadores.