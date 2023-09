Orgullo nacional: un bar argentino fue elegido como el más hospitalario del mundo

Si hay algo por lo que se destaca la Argentina en el exterior, es en gran parte por la hospitalidad de su gente. Y así lo refleja el bar porteño Tres Monos, que acaba de ganar el título del más hospitalario del mundo.

El bar creado por Sebastián Atienza y Charly Aguinsky , que actualmente se encuentra en el puesto 27 del mundo según el ranking The World's 50 Best Bars, acaba de ser premiado con el 'Michter's Art Of Hospitality Award 2023', un reconocimiento a la hospitalidad y el servicio de excelencia en la industria de los bares.

La hospitalidad ha sido un concepto clave en Tres Monos desde el momento de su apertura en 2019. El proyecto arrancó como un bar de barrio muy chico en la esquina de Thames y Guatemala, en Palermo, con un servicio cálido que hoy es reconocido a nivel mundial.

Un bar argentino fue elegido como el más hospitalario del mundo

Desde un principio, demostraron que el servicio de excelencia no se relaciona con los lujos sino con el espíritu del lugar, con el trato al cliente y con esa mística de hacerlo sentir que siempre es bienvenido.



"La noticia nos llena de alegría y nos pone re contentos por cómo nació todo. Empezamos con una propuesta humilde y diferente a lo que había, por eso un premio así para nosotros es un reconocimiento al esfuerzo. El premio a la hospitalidad es el más importante que podríamos haber ganado . Es parte de nuestra esencia, de nuestra idiosincrasia de trabajo y del concepto del bar", cuenta Atienza en diálogo con El Cronista.

El premio entregado por los World's 50 Best Bars al 'arte de la hospitalidad' fue decidido por un comité de 650 expertos en bebidas entre los que se encuentran consultores, periodistas y escritores entre otros. Esta es la primera vez que se reconoce a un bar de Sudamérica por su alto nivel de servicio.

Sebastián Atienza, uno de los fundadores de Tres Monos

"Para mí es hermoso el reconocimiento de la gente que entiende sobre lo que hacemos en la industria, de toda la gente que vota en 50 Best. En lo personal, es muy gratificante tener ese reconocimiento y que sea la primera vez que se gane ese premio en Sudamérica y en Argentina", añade Atienza.

Y a nivel negocio, reconoce que es un gran impulso estar dentro de la lista, lo que les permite sortear de manera más cómoda los vaivenes de la inestable economía argentina.

¿Cómo es Tres Monos, el bar argentino elegido como el más hospitalario del mundo?





En una esquina de Palermo (Guatemala 4899), Tres Monos tiene una estética punk rock, un ambiente relajado sin códigos de vestimenta para entrar, y un servicio cálido y atento, donde nunca falta el ponche de bienvenida y el vaso de agua para empezar.

Tiene una barra con lugares para sentarse y tomar algo ahí mismo, algunas meses en el salón y en un deck al aire libre calefaccionado y, desde hace ya varios meses, debido a la alta concurrencia de gente, abrieron un garage pegadito al bar, con una mesa grande, una barra y varios sillones.

El garage de Tres Monos, abierto en febrero de 2023

La carta de cócteles va entre sabores clásicos e innovadores, dando gran importancia a la sustentabilidad y a los productores locales, y se cambia en cada estación para ofrecer algo nuevo al público. También se pueden encontrar vinos, cervezas y sidra artesanal Pulku.

Fuera de la carta, siempre se pueden pedir clásicos como el Negroni o el Old Fashioned, o incluso un Fernet con coca si el cliente lo pidiese.