Cuáles son los tres bares argentinos elegidos entre los mejores 50 del mundo

La gastronomía argentina sigue marcando tendencia: tres bares argentinos fueron elegidos entre los mejores 50 del mundo según la publicación "The World's 50 Best Bars" 2023.

En un evento celebrado en Singapur, la organización 50 Best eligió a los mejores bares del mundo y destacó en el listado a tres lugares ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.

Quien se llevó el primer puesto fue Sips, un bar de Barcelona, España , votado por un jurado de expertos conformado por 680 miembros de todo el mundo entre los que se incluyen a reconocidos bartenders y consultores, escritores y especialistas en cócteles de todo el mundo.

Los tres bares argentinos entre los 50 mejores del mundo





Los tres bares argentinos elegidos entre los 50 mejores del mundo están en la Ciudad de Buenos Aires y son: Tres Monos (puesto 11), CoChinChina (26) y Florería Atlántico (30).

Tres Monos

El bar Tres Monos fue nuevamente incorporado en el ranking mundial The World's 50 Best Bars, esta vez en el puesto 11, 16 lugares más arriba que el año anterior .



El palermitano Tres Monos (Guatemala 4899), de Sebastián Atienza y Charly Aguinsky, también fue ganador del premio especial 'Michter's Art of Hospitality Award', como el bar más hospitalario del mundo .

" Tres Monos es un bar humilde como muchos de Buenos Aires , con una propuesta súper simple pero creativa. La verdad nunca nos imaginamos lograr tanto reconocimiento internacional y de gente tan importante de nuestra industria. Nos da mucha felicidad saber que logramos ser el mejor bar de la ciudad con una propuesta tan nuestra", comenta Atienza, socio fundador.

Tres Monos

CoChinChina

El bar CoChinChina, de Inés de los Santos, ubicado también en el barrio de Palermo, se posiciona en el lugar 26 del prestigioso listado . El año pasado, se había ubicado en el puesto 42.

El bar (Armenia 1540) está pensada como una recopilación sensorial de los conocimientos de Inés de los Santos , una de las mayores referentes de coctelería en el país, con un menú único con toques culinarios franco-vietnamitas y cócteles innovadores.



CoChinChina

Florería Atlántico

El otro bar argentino que figura en el listado es Florería Atlántico, de Tato Giovannoni, en el puesto número 30 . Escondido en el subsuelo de una pintoresca florería (Arroyo 872, en Retiro), el año pasado estuvo en el 18° lugar.

Renato 'Tato' Giovannoni también fue votado como Roku Industry Icon (un ícono en la industria), ya que Florería Atlántico se ha mantenido de manera constante en la lista de The World's 50 Best Bars desde su inauguración en 2013 y ha sido proclamado The Best Bar in South America ocho veces.

Su apasionada celebración de los productos, el patrimonio y la cultura argentinos y su inquebrantable compromiso con la hospitalidad son celebrados en todo el mundo, destacaron los organizadores.

Florería Atlántico

La lista de The World's 50 Best Bars se ha publicado anualmente desde 2009 y se ha convertido en la clasificación más esperada por los profesionales de la bebida y los aficionados a los cócteles de todo el mundo.



La décima quinta lista de The World's Best Bars, patrocinada por Perrier, fue anunciada en una ceremonia en vivo este martes 17 de octubre en Singapur.