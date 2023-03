Wall Street sube y los bancos se disparan tras medidas de urgencia de la Fed para salvar al sistema financiero

Los principales índices accionarios globales operan al alza en base a un conjunto de especulaciones.

Los rescates a bancos, la reacción coordinada de bancos centrales para proveer de liquidez al sistema financiero y especulaciones sobre el futuro de tasas de la Fed generan una recuperación en las bolsas.

La tensión se mantiene entre los inversores que siguen de cerca los acontecimientos.

La crisis del Credit Suisse, minuto a minuto: caen las acciones del banco UBS tras la operación de compra



La Fed debe decidir qué hará con la tasa de interés, en medio de la implacable crisis que golpea a los bancos



Apertura alcista en Wall Street

Tanto el Dow Jones como el S&P500 abren en verde el lunes. El Dow Jones gana 0,83%, mientras que el S&P500 rebota 0,3 por ciento.

En cambio, el Nasdaq muestra una baja de 0,6% a comienzo de semana.

En la misma línea que el Dow y el S&P500, las bolsas en Europa también rebotan, con ganancias de 0,97 por ciento.

El FTSEMIB de Milán es la bolsa que más sube, avanzando 1%, seguida por el CAC40 de Francia que gana 0,99 por ciento.

Riesgo en los bancos

Las subas en las bolsas se dan luego de una serie de factores que están alentando a los inversores.

Por un lado, la semana pasada se cerró un acuerdo entre los bancos más importantes de EE.UU. para inyectar liquidez en First Republic Bank por un total de u$s 30.000 millones.

Los bancos JP Morgan, Bank of América, Citi, PNC, entre otros, aportaron esa suma y buscan rescatar el banco.

Sin embargo, las acciones de First Republic Bank siguen bajo presión, con temores por parte del mercado sobre posibles riesgos de iliquidez.

El lunes las acciones del banco se desplomaban 13 por ciento.

En ese sentido, el domingo, las calificaciones crediticias de First Republic se redujeron aún más al estado basura por parte de S&P Global, que dijo que la inyección de depósitos podría no resolver sus problemas de liquidez, y sus acciones cayeron un 22% en las operaciones previas a la comercialización el lunes.

Otra agencia calificadora, Moody's Investors Service, rebajó First Republic a la categoría de basura el viernes.

La rebaja del domingo de S&P fue la segunda en cuatro días para First Republic, que anteriormente tenía una calificación crediticia de "A-menos".

Las acciones de First Republic han perdido el 80% de su valor en las últimas siete sesiones y cae 89% desde sus máximos históricos.

Acción coordinada entre Bancos Centrales

En medio de la crisis de First Republic Bank, la quiebra de Sillicon Valley Bank y las dudas sobre otros bancos regionales, así como también el desplome de Credit Suisse en Europa, durante el fin de semana, los principales bancos centrales tomaron medidas el domingo para impulsar el flujo de efectivo en todo el mundo.

En coordinación con los bancos centrales de otros lugares, la Reserva Federal de EEUU. ofreció swaps de divisas diarios para garantizar que los bancos de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona euro tuvieran los dólares necesarios para operar.

Esta reacción surge como respuesta ente el riesgo de una rápida pérdida de confianza en la estabilidad del sistema financiero a causa de las recientes quiebras de bancos en EE.UU. y riesgos similares en Europa.

El anuncio del domingo es una modesta expansión de un programa existente en el que la Fed paga cada semana dólares a otros bancos centrales importantes a cambio de moneda local.

Al hacerlo, la Fed, en efecto, ofrece préstamos a corto plazo de bajo riesgo que aseguran que las principales economías del mundo tengan un suministro adecuado de la moneda de reserva global para satisfacer las demandas locales.

Los swaps diarios, que comenzarán el lunes y se extenderán al menos hasta finales de abril, "servirán como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados de financiación mundiales, ayudando así a mitigar los efectos de tales tensiones en la oferta de crédito a hogares y empresas". ", dijo la Fed en un comunicado.

Alivio para los bancos

La reacción de los bancos centrales trae alivio ante los riesgos de potenciales crisis y quiebras de bancos en EE.UU. y en el mundo, aunque también lleva preocupación a los inversores.

A partir de esta reacción, las acciones de los bancos reaccionaron al alza, en especial los bancos regionales, los cuales están en el ojo de la tormenta.

El índice de bancos regionales, KRE, sube 5%, mientras que el índice del sector financiero avanza 1,5 por ciento.

Este tipo de medidas suelen ser tomadas en momentos de importante estrés y crisis.

La última vez que se aplicó fue durante el peor momento de la crisis de la pandemia de COVID-19 en 2020, así como también durante la crisis financiera mundial de 2007 a 2009.

Las líneas de swap del banco central han mostrado pocas señales de crisis hasta el momento, es decir, los bancos centrales aún no han utilizado tal recurso de manera extraordinaria.

Los bancos centrales extranjeros que tenían swaps pendientes con la Reserva Federal por solo u$s 472 millones al 15 de marzo, frente a u$s 446.000 millones al comienzo de la pandemia y un pico de u$s 583.000 millones en 2008.

Si bien aún los bancos centrales no acudieron a fondos extraordinarios, el mercado teme que los problemas se vayan agravando ya que hay un prematuro escenario de pérdida de confianza.

Expectativas sobre la suba de tasas

Finalmente, los inversores también se entusiasman sobre un endurecimiento monetario más leve de cara a la próxima reunión de la Fed.

El próximo miércoles la Fed deberá decidir una nueva suba de tasas y se espera que, ante el actual contexto, modere su ciclo de expansión monetaria.

En ese sentido, los analistas de Goldman Sachs dijeron el domingo que ya no esperan que la Reserva Federal de EE. UU. aumente las tasas en su reunión del 22 de marzo con una incertidumbre considerable sobre el camino más allá de marzo, a la luz del estrés reciente en el sector bancario.

Goldman esperaba previamente un aumento de 25 puntos básicos en marzo.

Los analistas de Goldman dijeron que esperaban que las medidas tomadas por los reguladores proporcionaran una liquidez sustancial a los bancos que enfrentan salidas de depósitos y mejoraran la confianza entre los depositantes.

Goldman dejó sin cambios sus expectativas de aumentos de 25 puntos básicos en mayo, junio y julio, pero dijo que veía una incertidumbre considerable sobre el camino al alza de las tasas más allá de marzo.

El banco dijo que ahora esperaba una tasa terminal de 5,25%-5,5 por ciento.

Un sistema financiero que cruje no genera las condiciones necesarias para que la Fed suba la tasa, sino más bien todo lo contrario.

Cuando el sistema financiero comienza a tensarse o se dan quiebras en los bancos, la decisión de política monetaria típica de un banquero central es la de bajar las tasas rápidamente.

Sin embargo, hoy la Fed no puede hacer eso (como lo hizo en 2008), ya que existe una elevada inflación de fondo.

Bajar la tasa rápidamente para calmar la tensión en el sistema financiero, sería también, alentar a que la inflación vuelva a acelerarse, lo cual alejaría a la reserva Federal a lograr el objetivo del 2% de inflación.

De esta manera, la crisis en el sistema financiero y la quiebra de SVB complica la decisión de tasas de la Fed.

Los analistas de Schroders advirtieron que el colapso de SVB demuestra cómo las tasas de interés en aumento están descubriendo debilidades que antes estaban ocultas por el entorno de tasas bajas.

Keith Wade, economista jefe y estratega de Schroders, dijo que, si bien para la próxima reunión se esperaba un aumento de 50 puntos básicos en medio de una inflación aún elevada, la quiebra de SVB puede cambiar eso.

"La Fed estará dispuesta a no empeorar la situación actual y, por lo tanto, podría retirarse del ajuste monetario significativo. Sin embargo, la diferencia entre ahora y la crisis financiera global es que la inflación es un problema. Eso restringe lo que puede hacer la Fed, dado que el enfoque clave debe ser llevar la inflación de vuelta a la meta", explicó.