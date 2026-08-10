El mercado local arranca la semana con dos eventos que van a marcar el humor de las próximas ruedas: la licitación del Tesoro del miércoles y el IPC de julio que difunde el INDEC el jueves. Entre ambos los operadores ya recalibraron expectativas después de que el dato de inflación de la Ciudad se despegara de lo previsto y trepara al 2,9% muy por encima de lo previsto.

El Tesoro afronta el viernes un vencimiento de $ 4,5 billones, íntegramente en instrumentos a tasa fija. El monto no asusta: en las últimas diez licitaciones el promedio de vencimientos rondó los $ 8,8 billones. Hoy se darán a conocer el menú de papeles que ofrecerá el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y hay un interrogante: ¿volverá a ofrecer bonos duales después de que estos papeles fueran castigados la semana pasada por el mercado tras la suba de tasas en pesos?

Pero el verdadero examen no es esta semana sino a fin de mes: el 31 de agosto vencen otros $ 16,6 billones, con $ 7,2 billones atados a TAMAR, $ 6,6 billones dollar linked y $ 2,8 billones a tasa fija. En el medio, el Gobierno sigue completando el cupo de u$s 2000 millones del Bonar 2029 (AO29), que ya lleva colocados unos u$s 1120 millones.

El jueves 13 el INDEC publica el IPC de julio. El REM que releva el BCRA proyectaba 2%, en línea con el 1,9% de junio. Pero el dato porteño metió ruido: el IPCBA saltó a 2,9%, un punto por encima de junio, con la interanual en la Ciudad ya en 33,2%.

La reacción del mercado

El mercado reaccionó en forma instantánea: el breakeven de inflación para julio, que operaba en 1,9%, subió hasta el 2%, y los bonos CER pasaron a rendir por encima de los de tasa fija.

“Nuestros datos de alta frecuencia sugieren que el IPC general se situará en 1,9% intermensual en julio, con datos oficiales que se publicarán el próximo jueves. El dato mensual se mantendría estable con respecto a junio, aunque seguiría desacelerándose desde el promedio del 2,2% en el segundo trimestre de 2026. Esperamos que el IPC subyacente se acelere durante el mes, aunque se mantendrá ligeramente por debajo del IPC general, aumentando hasta el 1,8% intermensual”, consigna un informe del JP Morgan del viernes.

Agrega que “el IPC de la Ciudad de Buenos Aires se situó por encima del promedio, con un aumento del 2,9% en julio, afectado principalmente por un incremento del 10,9% en los precios estacionales debido a las vacaciones de invierno. Si reponderamos el índice de la ciudad utilizando las ponderaciones del IPC nacional, la tasa de inflación mensual implícita sería de aproximadamente el 2,1% para julio a nivel nacional, lo que añade un riesgo al alza a nuestra previsión”.

Tasas de caución

En pesos de corto plazo, la caución mostró una semana de nervios contenidos más que de tensión. La tasa promedio ponderada por volumen a tres días cerró el viernes en 22,20 por ciento. El rango fue amplio: la máxima llegó a 32,90% y la mínima tocó 19 por ciento.

Todo esto llega apenas unos días después de que Santiago Bausili presentara el IPOM del segundo trimestre junto al vicepresidente Vladimir Werning. Ahí el titular del BCRA fue explícito en los tres frentes que hoy concentran la atención del mercado. Sobre encajes y liquidez, dijo que no tienen previsto tocarlos en el corto plazo porque los consideran en un nivel “adecuado”, y que la prioridad sigue siendo acumular reservas antes que liberar pesos. Sobre inflación, evitó dar una cifra puntual pero se mostró confiado en que la desaceleración iba a continuar en el tercer trimestre, con menos peso de los factores transitorios del primer semestre.

Los pesos escasean para esta licitación, pero el nerviosismo sobra: esa es la paradoja. Si el IPC nacional confirma un número con el dos adelante, el dato va a seguir empujando a los bonos CER. Si sorprende para abajo, la mirada se va a correr entera hacia la licitación de fin de mes, con Bausili sosteniendo que no hay apuro por tocar la tasa de referencia.

El mercado se moverá está semana con cautela. Mientras se percibe que las elecciones 2027 ya se juegan con una campaña lanzada.