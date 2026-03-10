El Tesoro enfrentará esta semana un nuevo test crucial para el mercado, cuando intentará el jueves renovar vencimientos de deuda por $ 9,6 billones. Ante la incertidumbre global en los mercados por la guerra en Medio Oriente, el ministro de Economía Luis Caputo decidirá si vuelve a aspirar pesos ante la presión que sufren las monedas de emergentes por el fortalecimiento del dólar, o si brinda liquidez para evitar que se enfríe la actividad económica. El Gobierno también enviará una señal sobre qué nivel de tasas convalida, tanto en los instrumentos en pesos, como en los u$s 150 millones que volverá a emitir del Bonar 2027. El primer paso lo dará hoy, cuando anuncie el menú que ofrece al mercado: hace quince días decidió no colocar Lecap y sacó a la cancha bonos CER y el nuevo título en dólares. Los analistas apuestan por un regreso de las letras a tasa fija, con un premio que la vuelva atractiva para los inversores. El risk off en emergentes podría incidir en las tasas que demande el mercado, aunque los analistas creen que el impacto será acotado. “La Argentina está jugando su propio partido, no mira al mercado internacional. Mientras las monedas de la región sintieron tuvieron retrocesos en torno al 4%, el peso cayó sólo 1,4%. Puede haber lo que se denomina como “fly to quality”, marcando rotación de inversores desde posiciones de carry o desde bonos soberanos a títulos del Tesoro de Estados Unidos”, aseguró a El Cronista Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments. Más allá de la incertidumbre y la aversión al riesgo, en el mercado están ansiosos en conocer cuáles serán los próximos pasos de Caputo. Según Alan Versalli, analista de Research de Cocos, “la licitación del jueves es una incógnita en términos de la estrategia que llevará a cabo la Secretaría de Finanzas. “La decisión de no incluir en el menú de la última subasta ningún instrumento a tasa fija y además dejar pesos libres en la plaza fue sorpresiva”, agrega. En ese contexto, cobra importancia el menú que ofrecerá ahora Caputo. “El mercado demandará tasa fija en pesos y premio en dicha tasa, pero ese no es el tema, sino lo que el Gobierno decida ofertar. En la última licitación no ofreció ni premio ni tasa fija, sino CER, lo que marca el desafío del Gobierno hacia el mercado acerca de su confianza en sostener el camino de desinflación hacia delante”, estima Gardey. Versalli también espera el retorno de las letras a tasa fija: “Creemos que el Gobierno tiene incentivos a, por lo menos, rollear el 100% de los vencimientos en un contexto donde las tasas se vieron presionadas a la baja. La tasa de caución no se alejó del 20% TNA desde la última subasta, todo en medio de contexto internacional volátil, en especial para los mercados emergentes, con monedas presionadas a la depreciación”. A la espera de la nueva señal del Tesoro, las tasas en pesos operaron ayer estables. La caución a un día promedio ponderada cerró en 21,1%. Por su parte, las TEM del tramo corto de Lecap comprimieron levemente y continuaron ubicándose por debajo del 2,4 por ciento. Gardey asegura que, para que las tasas no sean altas y evitar una ralentización de la actividad, el Gobierno debe asegurar una determinada liquidez en el sistema monetario. Al objetivo de bajar la inflación, empieza a sumarse otro de vital importancia: evitar una recesión un año antes de las elecciones presidenciales de 2027.