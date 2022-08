Vivir del plazo fijo tradicional en 2022: ¿qué capital se necesita y cómo se hace para ganar hasta $ 2 millones?

Minutos antes de que se conociera el dato de inflación de julio, que finalmente cerró en 7,4%, el Directorio del Banco Central (BCRA) definió un nuevo aumento en las tasas de interés para los plazos fijos en pesos.

Con la nueva medida, la autoridad monetaria decidió que la tasa nominal que era del 61%, pase ahora a ser 69,5% , lo que representa un rendimiento mensual del 5,79% y un rendimiento anual efectivo del 96,5%, que se logra reinvirtiendo los intereses todos los meses.

A partir de esta suba de tasas, queda más que claro que los plazos fijos se perfilan como los instrumentos que mejor funcionan para combatir la inflación.

La cuenta de YouTube, Emprender Simple, subió un video a su canal en el que profundizó sobre el tema y explicó todo lo que se necesita para vivir del plazo fijo en pesos . "Si ponés $ 1 millón hoy a la TNA de acá a un año y haciendo las reinversiones correspondientes, sacás $ 2 millones. Todo eso en un año", señaló el youtuber.

¿Qué capital se necesita para vivir del plazo fijo tradicional?

Para saber cuánto capital se necesita para vivir del plazo fijo hay que realizar una cuenta muy sencilla:

Hacé un promedio de tus gastos (luz, gas, alquiler, internet, etc) y sumale el 10% (imprevistos).

(luz, gas, alquiler, internet, etc) y sumale el (imprevistos). Supongamos que eso da $ 150.000.



Multiplicá los $ 150.000 por los 12 meses del año.



meses del año. Eso te da un resultado de $ 1.800.000 anuales.



A continuación, deberás dividir ese nivel de gastos ($ 1.800.000) por la TNA (69,5%)



El resultado es el capital que se necesita para vivir con los $ 150.000: en este caso, $ 2.590.000.

"Si haces la tasa nominal mensual (5,79%) por tu capital $ 2.590.000, eso te da un resultado de $ 150.000 que necesitás de interés mensual para vivir", agrega el creador de la cuenta Emprender Simple.

¿Cuánto aguanto con esto?

En este sentido, el youtuber explicó que, como no se está reinvirtiendo en nada, "el capital nunca crece" . Si tu capital efectivamente no crece, será difícil protegerse de la inflación: "Necesitas hacer una buena reinversión para que funcione la tasa efectiva anual", añadió.

La inflación aumenta los costos de vida de los argentinos, al punto de perjudicar desde lo más profundo la economía nacional. En este contexto de suba de precios, "la inflación no sólo te come el capital sino que también vos mismo te empezas a comer tu propio capital nominal, porque no te alcanzan los intereses que estás generando", apuntó el experto.

Sin embargo, con la inflación estimada y al colocar tu capital en base a los gastos, "se calcula que s e podría llegar a vivir como máximo entre 2 a 3 años ", aseguró.

Consejos para vivir del plazo fijo tradicional

" La clave es la reinversión ". En este último punto, el youtuber explicó que "hay que tener mucho más capital, al punto de que lo que gastás para vivir no sea mayor al 1% de lo que reinviertís".

Para lograrlo, señaló que "se necesitan unos $ 260.000.000 para que el interés que te de sea suficiente para vivir con $ 150.000, siendo el 1% y reinvirtiendo el 99%, aguantando lo más posible contra la inflación".