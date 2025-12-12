En esta noticia Claves de la regulación cripto

Se estrecha más el cerco sobre Sur Finanzas, la financiera comandada por Ariel Vallejo, a quien la Justicia investiga por supuestas maniobras de lavado de dinero. Además de ser allanadas las oficinas de su empresa, en las últimas horas sufrió un traspié en otras de sus unidades de negocios: las criptomonedas.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio de baja este miércoles a Sur Crypto SA del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales por incumplimientos a la Resolución General 1058.

La norma establece una serie de requerimientos, entre ellos tener un patrimonio neto mínimo, informar detalles de la custodia de los activos, cumplir normas de ciberseguridad y anti lavado de dinero.

El brazo cripto de Sur Finanzas estaba inscripto con el número 119 en el registro de PSAV. Desde el miércoles fue eliminado de la página web de la CNV, ya que no cumplió con los requisitos exigidos por el regulador.

Tras esta decisión, Sur Crypto no está autorizado para operar en la Argentina, es decir, no puede ofrecer criptomonedas a sus usuarios.

Sur Crypto, cuyo domicilio fiscal está localizado en Suipacha N° 472, local 9, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue allanado esta semana por la Justicia, en el marco de una causa que investiga lavado de activos y maniobras de evasión que podría ascender hasta los $ 3.327.267.047. La denuncia fue presentada por la Dirección General Impositiva y quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

Sur Finanzas quedó en el centro de la escena judicial, deportiva y política. Vallejo fue señalado por tener vínculos financieros con clubes de fútbol y la AFA. En la AFA argumentan que se orquestó una "campaña política" que busca desde obtener los contratos por la televisación de la Selección hasta la introducción del modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Claves de la regulación cripto

La Resolución General N° 1058 llegó tras una recomendación del GAFI, la reforma de la Ley de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en 2024 y un llamado de consulta pública que recibió 18 comentarios de miembros de la industria.

Los requisitos exigidos a las billeteras cripto establecidos en la RG 1058 entrarán en vigencia a partir del 31 de diciembre, por lo que se espera que más PSAV sean dados de baja del registro.

Según la Ley N° 27.739, la CNV está encargada de regular a los PSAV, que comercializan, administran o custodian criptomonedas.

“Se recuerda al público que los PSAV que realicen en la República Argentina actividades u operaciones con activos virtuales deben estar inscriptos en el Registro de PSAV de la CNV”, reza el organismo en su página web.