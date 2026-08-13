El doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Sebastián Galiani, participó este jueves de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde fue categórico respecto al debate sobre una posible devaluación. Según el exviceministro de Economía, el valor del dólar no representa el problema principal del país.

En ese sentido, Galiani puso en duda que una salida directa del cepo genere un equilibrio real superior. Incluso si el valor nominal “subiera un 10%”, no descartó que la inflación absorba esa diferencia en apenas “dos o tres meses”.

Asimismo, cuestionó con dureza a quienes alertan sobre un supuesto “atraso cambiario”. El especialista calificó esas lecturas de “poco económicas” y que carecen de “una teoría económica sólida” detrás.

Un punto central de su argumento es lo que denominó “un cambio en la dotación de factores” en el país. Concretamente, destacó que Argentina es ahora “mucho más rico en bienes comerciables” debido al desarrollo de Vaca Muerta. A su entender, esta expansión energética provocó un incremento de la riqueza nacional en dólares.

“Además, la dotación de bienes comerciables se está expandiendo muchísimo, el precio de esos bienes está en las nubes”, agregó. Explicó que, al considerar los términos de intercambio actuales y corregir el tipo de cambio real por los altos precios de los productos nacionales , se obtiene “uno de los niveles de competitividad más altos en décadas”.