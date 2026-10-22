La cobertura preelectoral se disparó en la Bolsa: la demanda de Cedear crece al 109%

En esta noticia Medio Oriente

Tecnológicas

Con caídas de hasta 1% en los bonos de la deuda y una escalada del riesgo país hasta 703 puntos básicos, los activos argentinos se suman a un contexto externo de aversión al riesgo, disparado por el aumento de los precios del petróleo hasta u$s 112 el barril y preocupación por el destino de las acciones tecnológicas.

También los ADR de empresas argentinas se mostraban en rojo en Wall Street, con caídas promedio de 1,5%.

Retoma la escalada el riesgo país de Argentina Gráfico de riesgo país mañana de 221026

En el mercado norteamericano dominaba una creciente aversión al riesgo, después de que una serie de resultados tecnológicos no cumpliera las elevadas expectativas y la escalada de las hostilidades en Oriente Medio impulsara al crudo.

Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían 1,4%, amenazando con borrar gran parte del avance de 2,2% del índice esta semana. Los contratos del S&P 500 bajaban 1%.

Vuelven a sentir el rigor los bonos argentinos Caen bonos argentinos mañana de 221026

Una decepcionante perspectiva de Lam Research Corp., fabricante de equipos para chips, hizo caer sus acciones más de 7% en las primeras operaciones. Tesla perdió 3,8% después de recortar sus planes de gasto.

Medio Oriente

El Brent se acercó a US$112 por barril después de que EE.UU. ordenara a algunos diplomáticos abandonar Arabia Saudita ante la amenaza de los militantes hutíes.

El Bitcoin registró su mayor caída en dos semanas en medio de la huida generalizada del riesgo, mientras que los bonos del Tesoro avanzaron, llevando los rendimientos a 10 años seis puntos básicos a la baja.

La tensión en el mercado de bonos franceses se profundizó. El yen y el franco suizo superaron a sus pares ante la demanda de activos refugio.

Tecnológicas

La última ronda de resultados corporativos está poniendo a prueba la apuesta por la IA, en medio de una creciente preocupación de que las fuertes inversiones en centros de datos y capacidad informática tarden más de lo previsto en generar retornos.

Las expectativas son altas: incluso Meta Platforms cayó pese a mostrar señales de que sus inversiones comenzaban a dar frutos.

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