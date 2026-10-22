“Es urgente recalibrar el programa”, dice el economista más consultado por la industria: cuál es el “tiro en el pie” del Gobierno

Martín Llaryora aprovechó el Coloquio Industrial para lanzar un reclamo directo al Gobierno nacional: un régimen de incentivos similar al RIGI, pero destinado a las pymes industriales. El gobernador de Córdoba advirtió que muchas empresas atraviesan una situación crítica y planteó que, además del orden macroeconómico, hace falta una agenda de desarrollo que permita sostener la actividad y la inversión.

“Necesitamos rápidamente un RIGI para la pyme argentina. Necesitamos un RIGI para que la industria argentina pueda sobrevivir”, afirmó Llaryora durante el encuentro. El gobernador sostuvo que las empresas están haciendo “un tremendo esfuerzo” para sostener a sus trabajadores y pidió poner el foco en aquellas industrias que todavía logran mantenerse en pie.

“Los industriales reciben insultos y queremos recibirlos en Córdoba con un agradecimiento. Tenemos que festejar a las industrias que se mantienen en pie ”, planteó el gobernador en un contrapunto con el Gobierno nacional.

Por parte de la Nación, participó a distancia el jefe de Gabinete Diego Santilli. “Estamos trabajando con el secretario de Hacienda Carlos Guberman y con el secretario de Comercio Pablo Lavigne”, dijo ante la consulta de si es posible llevar adelante un RIGI para pymes.

En ese marco, puso sobre relieve la reunión de proveedores pymes para el RIGI que tendrá lugar la próxima semana en Rosario, Santa Fe, organizada por el equipo de Luis Caputo, con Comercio. Allí ya hay 2400 pymes inscriptas, detalló Santilli, que convocó a los industriales a que se sumen. Se prevé que esas rondas se extenderán a Córdoba el año que viene , según pudo saber El Cronista.

Cortesía MUNDI

En ese marco, Llaryora también cuestionó que el debate quede reducido a industria sí o industria no y reclamó discutir las condiciones que permitan mejorar la competitividad. “ El desarrollo tiene que estimular el crecimiento, la actividad y el consumo . Necesitamos una agenda de desarrollo”, sostuvo.

El Gobernador apuntó contra la presión tributaria y el costo logístico. “Qué sería de la industria hoy con las retenciones”, preguntó, al tiempo que destacó que Córdoba mantiene en cero los Ingresos Brutos para la actividad industrial. “Pero de la misma manera le pedimos al Gobierno nacional, porque la macro tiene que ser un punto para poder generar desarrollo económico. Hoy lo que está pasando es que se puede ajustar hasta un punto donde se vuelve insoportable para la sociedad”, advirtió.

Medidas sectoriales

También reclamó previsibilidad para sectores puntuales. “Se está por caer la ley de autopartes. Necesitamos que salga la prórroga antes de fin de año para que haya certidumbre para la industria automotriz argentina. Después si la quieren mejorar, mejor”, afirmó.

Otro de los planteos estuvo vinculado con los biocombustibles. Llaryora cuestionó que la Argentina avance lentamente en el porcentaje de corte mientras otros países de la región adoptan metas más ambiciosas. “No podemos estar peleando casi en soledad con una ley de biocombustible. Paraguay acaba de meter el 25% del corte y nosotros estamos discutiendo una suba del 12 al 15% para el corte de biocombustible”, señaló.

NOTICIAS ARGENTINAS BARIES, NOVIEMBRE 10:El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora llega a Casa de Gobierno para reunirse con el designado ministro del Interior, Diego Santilli.FOTO NA:DAMIAN DOPACIO

La infraestructura fue otro de los puntos centrales de su discurso. “La infraestructura es la madre del progreso. No podemos estar sin caminos, vías férreas, vías navegables. Tenemos que bajar el costo logístico que es mucho más grande que cualquier impuesto”, sostuvo. Y propuso avanzar en “un plan logístico argentino” que pueda convertirse en un compromiso de largo plazo entre los distintos partidos políticos.

El gobernador también vinculó la generación de empleo con la necesidad de atraer capital privado. “Gobernar es generar trabajo. En Argentina, para que tengamos la menor cantidad de empleados públicos necesitamos inversión privada ”, afirmó.

El efecto electoral

El planteo de Llaryora coincidió con el diagnóstico de José María Manuali, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quien reconoció que “hay muchos que no la están pasando bien” y anticipó un período de incertidumbre marcado por los procesos electorales.

Manuali pidió que las elecciones no impliquen una paralización de las decisiones empresarias. “ Que las elecciones nos encuentren viendo cómo resolver problemas pero sin retroceder”, sostuvo . Para el titular de la UIC, la discusión relevante ya no pasa por definir si la Argentina necesita o no industria, sino por determinar qué sectores pueden ser competitivos y qué cambios hacen falta para lograrlo.

“Cómo incorporar tecnología, cómo producir mejor, bajar costos, generar nuevos clientes es una discusión más importante”, afirmó. Y resumió el desafío en tres preguntas: “Qué industria, dónde, qué necesitamos cambiar para ser competitivos”.

José María Manuali, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) Atrezzo productora - Gentileza UIC

Manuali también reclamó una mayor eficiencia del Estado en todos sus niveles y planteó la necesidad de profundizar el vínculo entre el sector productivo y la academia. “Necesitamos que los estados profundicen su eficiencia, en todos los niveles”, afirmó.

En paralelo, Llaryora destacó la posibilidad de que Córdoba trabaje junto con el sector minero para convertirse en proveedor de esa actividad, en línea con su apuesta por ampliar las oportunidades para la industria local. El Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también participó de la reunión en Córdoba.

El gobernador cordobés valoró la “vocación de diálogo” del Gobierno y de algunos de sus funcionarios -como Santilli-, aunque insistió en que el orden macroeconómico debe complementarse con políticas específicas para sostener la producción.

Por su parte, Josefina Shapiro, CEO de Perspectivas Sociales, presentó datos de una encuesta entre los industriales y señaló que el 51% está peor que hace un año en la provincia mediterránea. La escasez de demanda es el principal factor que explica el dato. Entre las que están peor, 9 de cada 10 dicen que no van a realizar inversiones en los próximos 6 meses.

Una de cada tres industrias redujo personal en el último trimestre en Córdoba. Seis de cada 100 industriales de la provincia afirmó estar en un sector competitivo para el escenario actual.