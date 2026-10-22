Vestidos, túnicas y pantalones tienen un 50% de descuento y tres cuotas sin interés.

Las promociones de consumo suelen concentrarse en determinadas categorías y, en muchos casos, las condiciones cambian según el producto y el medio de pago. Durante los últimos días de la campaña vigente en COTO, hay descuentos en indumentaria, calzado, deportes, accesorios y electrodomésticos.

Entre las propuestas se encuentran rebajas de hasta 50%, aunque no todos los productos tienen el mismo beneficio. En algunos casos, el descuento se combina con tres cuotas sin interés, mientras que otras categorías contemplan la rebaja únicamente para compras realizadas en un pago.

Qué productos concentran los mayores descuentos

En indumentaria femenina aparecen algunas de las condiciones más relevantes. Vestidos, túnicas y pantalones tienen un 50% de descuento y tres cuotas sin interés. La promoción también alcanza a remeras y musculosas, con una rebaja del 40% y la misma posibilidad de financiación.

El calzado presenta condiciones diferentes. Zapatos y zapatillas tienen 40% de descuento cuando la compra se realiza en un pago con efectivo, débito o crédito. En el caso de zuecos y sandalias seleccionadas, el descuento es del 30% bajo la misma modalidad.

Los productos vinculados con la actividad física también forman parte de la campaña. En esta categoría, el beneficio llega hasta el 50% de descuento, aunque el porcentaje final depende de los artículos incluidos en la selección.

Vestidos, túnicas y pantalones tienen un 50% de descuento y tres cuotas sin interés. Shutterstock

La variedad de condiciones hace que el porcentaje de descuento no sea el único dato a considerar. Para una misma categoría pueden existir diferencias en la financiación disponible, por lo que resulta relevante revisar precio, descuento y modalidad de pago antes de decidir una compra.

Electrodomésticos y accesorios: qué descuentos tienen

Los electrodomésticos seleccionados también están incluidos en la campaña, con hasta 40% de descuento para pagos realizados en efectivo, débito o crédito. En este caso, el beneficio está limitado a determinados productos y puede variar según el artículo.

La promoción alcanza además a carteras, bolsos y billeteras, que tienen un 40% de descuento en un pago. Se trata de otra de las categorías que forman parte de la campaña y que tienen condiciones distintas de las prendas que permiten financiar el consumo.

En términos generales, la propuesta combina dos tipos de beneficios: por un lado, descuentos de hasta 50% en determinadas categorías y, por otro, opciones de tres cuotas sin interés para algunos productos de indumentaria. En el resto, el acceso a la rebaja depende de realizar el pago en una sola cuota.

La campaña tiene vigencia hasta el 22 de octubre, por lo que este jueves finalizan las condiciones informadas. Al tratarse de una promoción con productos seleccionados, es importante consultar cada artículo antes de concretar la operación para conocer el descuento y la forma de pago aplicable.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.