De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la CNA estaría próxima a autorizar la fusión entre ambas aerolíneas mexicanas.

En esta noticia Fusión de Volaris y Viva enfrenta condiciones regulatorias

Las acciones de Volaris, aerolínea mexicana de bajo costo, retrocedieron en las primeras horas de negociación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que Reuters reportara que las autoridades antimonopolio del país estarían próximas a aprobar su fusión con Viva Aerobus antes de que termine 2026.

Los títulos de Volaris cayeron 1.8% para cotizar en MXN$11.3 por unidad (Ciudad de México 10:06 horas), de acuerdo con datos de la BMV.

Reuters informó este martes que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) prevé autorizar la operación entre Volaris y Viva Aerobus antes de finalizar el año. La fusión dará origen a Grupo Más Vuelos, una nueva entidad que buscará consolidar las operaciones de ambas aerolíneas de bajo costo.

El reporte, basado en seis fuentes familiarizadas con el proceso, señala que la aprobación estaría sujeta a condiciones regulatorias orientadas a limitar los efectos de la concentración del mercado aéreo mexicano.

Entre las medidas previstas, la autoridad exigiría a la nueva compañía mantener tarifas bajas, evitar despidos generalizados y conservar, en gran medida, las rutas que actualmente operan Volaris y Viva Aerobus.

El reporte se genera luego de que en agosto pasado, Volaris convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para aprobar cambios corporativos necesarios para avanzar en la fusión con Viva Aerobus.

Fusión de Volaris y Viva enfrenta condiciones regulatorias

De acuerdo con analistas, la integración de ambas aerolíneas modificaría la estructura competitiva del mercado aéreo mexicano; ambas empresas concentran cerca de tres cuartas partes de los vuelos nacionales del país.

Las dos aerolíneas operan 85 rutas coincidentes y, tras la fusión, Grupo Más Vuelos sería el único operador en 55 de ellas, según datos analizados por Reuters. La coincidencia de operaciones es particularmente elevada en los vuelos con origen o destino en Guadalajara y Monterrey.

Este anuncio se une a los comentarios de los directvos de Volaris que en julio mencionaron que esperaban concretar la operación a finales de 2026.

En conferencia con analistas, la aerolínea mencionó que obtuvo la aprobación definitiva de las autoridades de competencia en Colombia y, en paralelo en EE.UU., mantenía comunicación con el Departamento de Justicia.

En ese momento, la aerolínea dijo que en México habían entregado cerca de dos terceras partes de los requerimientos de información solicitados por la CNA.

Hasta el momento Volaris ni Viva Aerobus han emitido una postura al respecto.

En lo que va del año, las acciones de Volaris acumulan una contracción de 28.8% en la BMV. Hasta ahora, de los seis analistas que dan seguimiento a la emisora, tres recomiendan Compra y tres Mantener, según datos de Bloomberg.

Con información de Reuters