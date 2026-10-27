La fusión entre ambas empresas, que daría paso a Grupo Más Vuelos, aún está en trámite con el regulador antimonopolio mexicano.

En esta noticia Volaris y Viva en vilo

Volaris, una aerolínea mexicana de bajo costo, sigue trabajando con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México para obtener la autorización de su fusión con Viva Aerobus, sin confirmar que el regulador aliste la luz verde a la operación que dará origen a Grupo Más Vuelos.

Durante una llamada con analistas, Enrique Beltranena, director general de Volaris, señaló que la revisión regulatoria continúa en una etapa técnica, en la que las autoridades solicitan información y datos antes de elevar el expediente a los niveles superiores de la Comisión.

“Seguimos trabajando activamente con la Comisión Nacional Antimonopolio de México”, dijo el directivo.

Beltranena volvió a comentar sobre las autorizaciones obtenidas por parte de las autoridades de competencia de EE.UU. y Colombia. Sin embargo, aclaró que el proceso en el país sigue abierto y que la compañía no puede ofrecer más detalles sobre las deliberaciones del regulador.

“Más allá de lo que hemos comunicado públicamente, no podemos ofrecer comentarios adicionales mientras el proceso regulatorio siga abierto”, explicó.

Volaris y Viva en vilo

Las declaraciones de Volaris contrastan con la información publicada por Reuters el pasado 13 de octubre, cuando la agencia informó, con base en seis fuentes familiarizadas con el asunto, que la CNA se encaminaba a aprobar la fusión entre Volaris y Viva Aerobus antes de que termine 2026.

De acuerdo con ese reporte, la operación podría concretarse con limitaciones operativas acotadas, aunque la autoridad buscaría establecer condiciones para proteger la competencia y a los pasajeros.

Entre las medidas mencionadas por las fuentes de Reuters se encuentran mantener tarifas bajas, evitar despidos generalizados y conservar la mayor parte de las rutas que actualmente operan ambas aerolíneas.

En diciembre de 2025, directivos de las aerolíneas dieron a conocer sus planes para fusionar ambas aerolíneas para dar lugar a una nueva estructura corporativa bajo el nombre Grupo Más Vuelos.

La operación reuniría a dos de los principales participantes del mercado de bajo costo en México. En dicho comunicado, esperaban obtener las autorizaciones pertinentes y concluir el proceso antes de que terminara 2026.

Al respecto, Beltranena dijo que esperan una resolución en los próximos meses, aunque enfatizó el proceso depende “completamente” de la Comisión.

“No dije que la resolución llegaría antes de que termine el año, sino que esperamos avances en los próximos meses. Esto es fundamental, porque el resultado final del proceso depende completamente de la Comisión”, dijo.

Las acciones de Volaris, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subían 10.45% para cotizar en MXN$11.41 por unidad, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

Lo anterior tras informar que los ingresos ascendieron a 1,038 millones de dólares durante el tercer trimestre, frente a los 784 millones de dólares del mismo periodo del año anterior; esto es un aumento de 32.4%. En comparación con el trimestre inmediato anterior, las ventas aumentaron cerca de 21%, desde los 859.26 millones de dólares.