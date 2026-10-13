En un movimiento estratégico que redefine por completo el mapa de las telecomunicaciones en el país, AT&T anunció un acuerdo definitivo para vender la totalidad de AT&T México por u$s 2,000 millones en efectivo. El comprador es un consorcio estructurado por Grupo Televisa , liderado por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, y Fintech Holdings, el brazo inversor del magnate David Martínez.

La operación, cuya conclusión se proyecta para el primer trimestre de 2027 aguarda el permiso del regulador mexicano y marca la salida de la gigante de Dallas del mercado móvil local tras poco más de una década de operaciones. Según detalló John Stankey, CEO global de AT&T, los recursos e inyecciones de capital se destinarán íntegramente a consolidar sus redes convergentes de 5G y fibra óptica en Estados Unidos.

La empresa estadounidense aseguró que la venta forma parte de su estrategia de concentrar sus operaciones en Estados Unidos para impulsar la infraestructura que apoye el despunte de la IA en ese país.

Repunta Televisa en Wall Street y la BMV

Las acciones de Grupo Televisa que cotizan en Wall Street se dispararon casi 5% en las operaciones post mercado, luego de darse a conocer que la televisora mexicana y Fintech Holding.

En las operaciones posteriores al cierre de mercado, los títulos de la empresa mexicana, que también cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, repuntaron 4.98% para cotizar en u$2.2 por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En abril, Televisa convocó a una asamblea extraordinaria para proponer un incremento de capital de hasta MXN 7,200 millones. En ese momento, analistas de GBM, explicaron que esta capitalización implicaría una dilución cercana al 19.3%, pero permitiría mejorar el perfil financiero de la compañía: el ratio Deuda Neta/EBITDA pasaría de 2.4 a 2.0 veces.

El anuncio llamó la atención del mercado ante la posible compra de AT&T. A finales de 2025, la televisora mexicana dijo explorar nuevas oportunidades de inversión en el sector de telecomunicaciones.

En lo que va del año, las acciones de Televisa acumulan una contracción de poco más de 22%; sin embargo,’ un elemento que mermó su desempeño fue la salida de la empresa del principal índice bursátil de la BMV.

10,000 millones bajo la sombra de Telcel y Carlos Slim

La historia de AT&T en México cierra con una colosal huella de inversión que superó los u$s 10,000 millones desde su agresivo desembarco entre finales de 2014 y 2015.

El despliegue original contempló la compra de Iusacell por u$s 2,500 millones y, posteriormente, los activos de Nextel México por u$s 1,875 millones. A esto se sumó un plan inicial de infraestructura de u$s 3,000 millones para robustecer el internet móvil en territorio nacional. Sin embargo, a pesar de consolidarse firmemente como el segundo operador del país con 24.7 millones de suscriptores, la estadounidense enfrentó la muralla regulatoria y comercial de América Móvil (Telcel), que retiene más del 60% del mercado móvil.

Nace un competidor integrado

Para Televisa y Fintech Holding, esta adquisición representa la pieza faltante de un rompecabezas de conectividad total. Al combinar los 24.7 millones de líneas de AT&T con el músculo de banda ancha residencial y televisión de paga de Televisa (que recientemente absorbió el 100% de Sky México), el nuevo consorcio dará vida a un gigante capaz de ofrecer servicios consolidados de cuádruple play.

Especialistas del sector anticipan que la nueva entidad unificada ostentará aproximadamente el 18% del mercado de telefonía móvil, un 19% en banda ancha fija (con 5.7 millones de accesos) y más de 6.4 millones de clientes de televisión restringida.

“La batalla por el consumidor de conectividad en México entra a un cuadrante completamente nuevo”, dijo un consultor en telecomunicaciones que pidió no publicar su nombre ya que asesora a una de las empresas participantes".

Cambio de control de AT&T

Para AT&T, Grupo Televisa y Fintech Holdings están bien posicionados para liderar la siguiente etapa de la rama mexicana.

Grupo Televisa cuenta con una sólida presencia operativa en México gracias a su negocio de banda ancha fija, mientras que Fintech Holdings aporta nuevo capital, conocimiento local y experiencia operativa en el sector de la telefonía móvil mexicana.

Hasta el cierre de la operación, AT&T prevé reportar a AT&T México como activo mantenido para la venta dentro de las operaciones continuas; esto se reflejará en el informe trimestral, correspondiente al tercer trimestre de 2026 que la compañía presentará ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El valor de David Martínez

Fundador de Fintech Advisory y Fintech Holding, David Martínez es un multimillonario mexicano con un portafolio diversificado de inversiones en varias industrias, incluyendo medios y telecomunicaciones.

Posee una participación accionaria en Telecom Argentina, tras la adquisición y reestructuración de la compañía junto con socios como el Grupo Clarín.

En México, es un viejo conocido del propio Grupo Televisa a través de Fintech Holdings y Fintech LatAm y controla 7.48% de los Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de Grupo Televisa.