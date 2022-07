Desplome: tras el feriado en Wall Street, los bonos argentinos colapsan 11%

Los bonos argentinos que cotizan en EE.UU. comienzan a incorporar la salida de Martin Guzmán del ministerio de economía y la llegada de Silvina Batakis a la cartera de Hacienda.

El mercado esperan conocer el equipo económico de la flamante ministra, sus definciones sobre el plan económico y sobre el acuerdo con el FMI.

Intervino fuerte el BCRA en mercados hostiles por la falta de señales oficiales

El dólar también se dispara en el mercado de futuros: cómo quedaron los precios en Rofex

Mal inicio de los bonos

Ayer los bonos cayeron hasta 13%. Hoy, con la reapertura de Wall Street, inician con bajas de hasta 8%.

Todos los tramos soberanos argentinos inician la semana en Wall Street don descensos importantes.

El tramo corto de la curva cae 10,5% en el Global 2029 y 10,9% en el caso del Global 2030.

Por su parte, los bonos del tramo medio como el Global 2035 pierden 9,3% y el Global 2038 cae 9,2%. Finalmente, en el tramo largo, los bonos pierden 9,5% y 9,8% en el Global 2041 y 2046 respectivamente.

Un mercado esperando definciones

El mercado opera con un alto nivel de voltilidad y sensibilidad debido a los cambios de gabinete y del equipo económico, sumado a la falta de un plan económico y desequilibrio en las variables financieras

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero afirmó que los mercados no reaccionan bien a los cambios recientes porque los inversores están esperando desde un tiempo una señal política que no se dieron.

"La señal que esperaban los mercados no se dio. Como hay medidas que estaban siendo ejecutadas, como hay compromisos asumidos con el FMI, como hay necesidades financieras a muy corto plazo, hay que ser muy contundentes con las medidas y muy rápidos, porque lo peor para los mercados es la incertidumbre, y hoy hay incertidumbre", dijo.

Además, agregó que "no está claro que haya un cambio de plan sobre lo que trataba de implementar (Martín) Guzmán. Y si no queda claro, no es bueno. Lo que debería hacer el presidente es delinear su plan y que su ministro de Economía lo ejecute", comentó.

Los desafíos que enfrente Batakis son significativos, en medio de un escenario de deterioro de las variables financieras y económicas.

La inflación esta acelerándose, el BCRA no está pudiendo acumular reservas y el dólar se está disparando.

En medio de todo ello, la Argentina está embarcada en un acuerdo con el FMI y se esperan definciones contundentes sobre el tema por parte de la flamante ministra.

Los analistas de Cohen advirtieron que, sin señales de moderación fiscal ni de un plan económico consistente, los instrumentos locales sufren las consecuencias.

"Además de recibir una economía con creciente déficit fiscal, presión en las reservas internacionales, riesgo país por encima de los 2.400 puntos y una inflación mensual en torno al 5%, uno de los primeros desafíos de Silvina Batkis será reafirmar el acuerdo con el FMI, uno de los principales legados que dejó Guzmán", comentaron.

Ademas, agregaron que "será importante también determinar cómo estará formado su gabinete, especialmente en secretarías clave como la de Presupuesto y la de Finanzas. Hasta el momento no se informaron más cambios de gabinete".

Atentos al mercado de bonos en pesos

El mercado también está atento a lo que está ocurriendo con el mercado de bonos en moneda local.

En el día de ayer, se observó una fuerte caída en los bonos en moneda local, con bajas de hasta 5,5%, aun cuando el BCRA salió a emitir más de $400.000 millones para tener liquidez y comprar bonos y letras que ajustan por CER.

La atención en el día de hoy seguirá centrada en ese mercado, ya con la operatividad completa en el mercado local y con la referencia en Wall Street.

Los analistas de Inviu señalaron que el BCRA redobló su política de apuntalar las curvas de deuda del tesoro y se calcula que solo ayer intervino con cerca de $ 400.000 millones, más de un 10% de la base monetaria en tan solo una rueda.

"Las intervenciones pudieron verse tanto en Lecer como en Ledes con grandes órdenes de compra durante la jornada, manteniendo las curvas prácticamente en línea con el cierre previo. Si bien presuponemos que una porción importante será esterilizada, cambiando riesgo tesoro por banco central, esta dinámica no luce sostenible en el mediano plazo. Este torrente de emisión consolidara el ritmo de suba de precios y aumenta sensiblemente el riesgo de una espiralización inflacionaria adicional", alertaron.

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, señala que la intervención del BCRA en el mercado de bonos fue significativa y difícilmente pueda seguir a este ritmo hacia el futuro.

En ese sentido, el economista advirtió que, a la espera de sus primeros anuncios, el futuro de la economía estará condicionado por el cierre del mercado de pesos.

"El programa financiero estará forzado a apoyarse sobre una mayor emisión monetaria, mientras es probable que veamos una mayor represión financiera para renovar los vencimientos de deuda en pesos. Cualquier expansión del déficit fiscal implicará asumir mayores riesgos nominales, por lo que subir gastos requerirá elevar ingresos", dijo.