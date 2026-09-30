Transferir dinero a un destinatario erróneo no es habitual, pero ocurre. Y cuando sucede, el tiempo juega en contra: cuanto antes se actúe, más chances hay de recuperar los fondos.

Un dato mal cargado en el CBU, el CVU o el alias, o una coma fuera de lugar en el monto, alcanzan para que el dinero termine en otra cuenta o que se envíe más de lo previsto.

Las transferencias inmediatas suelen acreditarse en cuestión de segundos. En la mayoría de los casos, cuando el usuario advierte el error, el dinero ya fue depositado en la cuenta del destinatario.

Por eso, recuperar los fondos depende de reclamar rápido y por los canales correctos.

¿Se puede anular una transferencia enviada por error?

No. Una vez enviada, la operación no puede deshacerse, ni siquiera por el banco.

Lo que sí se puede hacer es informar el error cuanto antes a la entidad de origen. Las normas del BCRA obligan a cada esquema de transferencias inmediatas a tener procedimientos, coordinados entre los bancos y billeteras involucrados, para atender los reclamos por pagos erróneos.

Sin embargo, cuando el error fue del propio usuario, la devolución depende en gran medida de que quien recibió el dinero acepte reintegrarlo.

La otra vía es intentar contactar al destinatario erróneo, si es posible identificarlo, y pedirle que lo devuelva para luego volver a transferirlo a la cuenta correcta.

Cuánto tiempo hay para reclamar por una transferencia equivocada

El primer reclamo se presenta ante el banco o la billetera virtual y conviene hacerlo cuanto antes: mientras más tiempo pase, más probable es que el receptor ya haya usado el dinero . La recomendación es contactar de inmediato a la entidad bancaria para informar del error.

A pesar de que no hay un tiempo máximo para reclamar, sí existen plazos de respuesta. Cada esquema de transferencias inmediatas debe publicar sus tiempos máximos para contestar los reclamos, por lo que conviene consultarlos en el banco o la billetera al momento de presentarlo.

Una vez enviada, la operación no puede deshacerse, ni siquiera por el banco.

Si el banco o la billetera no responden, o su respuesta no resuelve el problema, el usuario puede presentar el caso ante el BCRA. Pero recién puede hacerlo cuando hayan pasado al menos 10 días hábiles desde el primer reclamo.

¿Qué dice la ley si alguien recibe una transferencia por error?

Recibir dinero por error no convierte esos fondos en propiedad de quien los recibió. El artículo 1796 del Código Civil y Comercial establece que un pago debe devolverse cuando lo recibe alguien que no es acreedor de quien lo hizo.

Si el destinatario se niega a reintegrarlo, el remitente puede reclamar por la vía judicial.

Además, el artículo 175, inciso 2, del Código Penal sanciona con multa a “el que se apropiare una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito”.

La Justicia aplicó esa figura a transferencias recibidas por error. Sin embargo, algunas fiscalías encuadran estos casos como retención indebida (artículo 173, inciso 2), una forma de defraudación que prevé prisión de un mes a seis años. La calificación depende de cada caso.