Bizum ya permite pagar en más de 1,6 millones de comercios en España: 20 millones de usuarios tienen acceso al sistema. (Fuente: shutterstock).

Bizum ya permite realizar pagos presenciales en más de 1,6 millones de establecimientos de España, una cifra que equivale aproximadamente al 75% de los terminales bancarios del país. La compañía ha informado de que esta modalidad ya está disponible para 20 millones de personas, el 60% de quienes utilizan la plataforma.

Según informó EFE este lunes, el despliegue comenzó de forma gradual el pasado 18 de mayo en comercios, bares y restaurantes. El objetivo es que el próximo mes de diciembre la gran mayoría de los 32 millones de usuarios de Bizum pueda utilizar esta opción para abonar sus compras mediante una transferencia desde su cuenta bancaria al acercar el móvil a un datáfono.

El pago presencial se extiende por los comercios españoles

A los más de 1,6 millones de establecimientos que ya aceptan esta modalidad se suman los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores, que también han incorporado el sistema.

La expansión permite utilizar Bizum para las compras físicas de forma similar a los pagos digitales. Las personas usuarias pueden recurrir a las aplicaciones bancarias de algunas entidades o utilizar Bizum Pay, la cartera digital del servicio.

Más de 1,6 millones de comercios ya aceptan pagos presenciales con bizum. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Bizum Pay ya está disponible para móviles Android y iPhone

La aplicación Bizum Pay se puede descargar desde el pasado 14 de julio tanto en dispositivos con sistema Android como iOS. La herramienta permite realizar pagos presenciales y también efectuar pagos en línea.

Además, desde hoy la cartera digital estará disponible en inglés y en los idiomas cooficiales de España, ampliando las opciones lingüísticas para las personas que utilizan el servicio.

Los usuarios ya realizan tres pagos semanales de media

La utilización de esta nueva modalidad ha aumentado durante las últimas semanas. Según los datos facilitados por Bizum, la media de pagos en comercios ha alcanzado los tres por semana por persona.

El director general de Bizum, Ángel Nigorra, ha explicado que el despliegue del pago presencial con Bizum es posible gracias al compromiso coordinado de las entidades financieras, que están haciendo llegar esta nueva funcionalidad a millones de personas y comercios en España.

En su opinión, su papel es crucial, no solo por la extensión de la red de terminales que aceptan Bizum, sino también por la integración del servicio en sus aplicaciones y por la confianza que ofrecen a sus clientes, y ha agradecido el “esfuerzo” de todo el sector bancario por la colaboración para el crecimiento de este sistema de pago.

Más de 1,6 millones de comercios ya aceptan pagos presenciales con bizum. (Foto: Shutterstock)

El servicio parte de una red de transferencias instantáneas consolidada

La expansión de los pagos en establecimientos físicos se produce sobre una plataforma que ya contaba con un elevado volumen de operaciones. En 2025, antes de poder pagar en comercios a través de Bizum, se realizaron en España una media de más de 3,4 millones de transferencias instantáneas diarias.

Con la incorporación progresiva de los pagos presenciales, Bizum amplía así los usos de las transferencias inmediatas vinculadas a las cuentas bancarias de sus usuarios.