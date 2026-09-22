El 75% de los terminales bancarios ya acepta pagos con Bizum: los españoles realizaron más de mil millones de transferencias el año pasado. (Fuente: Shutterstock).

Que una persona pague en un comercio con el móvil y no con una tarjeta de crédito (el efectivo ya es casi una curiosidad o pieza de museo, según quiera verse) es hoy una realidad en auge. La explicación a ese fenómeno está en el fuerte avance de Bizum que está disponible para el 60% de las personas usuarias de la plataforma - casi 20 millones-, quienes pueden utilizarlo través de la aplicación de la entidad bancaria o de Bizum Pay, la cartera digital del servicio.

Por otra parte, el despliegue progresivo del pago presencial con Bizum también avanza en la red de terminales de pago: el 75% de los terminales bancarios ya acepta pagos con Bizum, lo que representa más de 1,6 millones de comercios. A esta cifra hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de distintos sectores que ya aceptan pagos presenciales con Bizum con distintos grados de despliegue, esto es desde las que ya lo tienen en la totalidad de sus establecimientos hasta las que avanzan su implementación más gradualmente.

Estos datos muestran que la funcionalidad está llegando a comercios de todos los tamaños, desde pequeños negocios y establecimientos de proximidad hasta grandes tiendas de todos los sectores. Pero hay más números. La suma combinada de las marcas bancarias que ofrecen Bizum a sus clientes ya representa una cuota del mercado superior al 99% y la compañía sigue trabajando para incorporar casos de uso.

Así, sólo el año pasado la población española realizó más de mil millones de transferencias instantáneas a través de este servicio de pago inmediato, lo que representó en torno al 90% del total realizado en 2025. Ya en los nueve primeros meses del ejercicio pasado, el número de transacciones con Bizum alcanzó los 900 millones, con un volumen asociado de más de 65.000 millones de euros.

Lo cierto es que estamos ante un crecimiento progresivo en el número de operaciones realizadas con esta plataforma. Durante las últimas semanas de esta primera fase de despliegue, la media de pagos alcanza las tres operaciones a la semana por persona usuaria activa.

“El despliegue del pago presencial con Bizum es posible gracias al compromiso coordinado de las entidades financieras, que están haciendo llegar esta nueva funcionalidad a millones de personas y comercios en España”, reconoce Ángel Nigorra, director general de Bizum, para quien el papel de estas entidades es crucial, “no solo por la extensión de la red de terminales que aceptan Bizum, sino también por la integración del servicio en sus aplicaciones y por la confianza que ofrecen a sus clientes”.

Casi 20 millones de personas pueden pagar presencialmente con Bizum a través de la app de la entidad bancaria o de Bizum Pay. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para las próximas semanas se espera un fuerte crecimiento

Tras reconocer la compañía que las entidades bancarias intensificarán el despliegue progresivo del pago presencial para que esta opción llegue a más personas usuarias y comercios de forma rápida y segura en cada vez más establecimientos y situaciones cotidianas, Bizum anunció el lanzamiento de `Primeras veces´, su nueva campaña para dar a conocer el pago presencial en tiendas y establecimientos.

Esta nueva campaña asegura que la funcionalidad de pago de Bizum no trata de ser la primera, sino de hacerlo mejor, con una experiencia fácil, rápida y segura. La campaña pone el foco en la posibilidad de pagar sin contacto con el móvil y directamente desde la cuenta bancaria.

Casi 20 millones de personas pueden pagar presencialmente con Bizum a través de la app de la entidad bancaria o de Bizum Pay. (Fuente: shutterstock).

Bancos con los que opera Bizum

Las primeras entidades financieras que permitieron utilizar Bizum Pay son CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja, Bankinter, Abanca, Caja Rural y BBVA. Si bien se comenta que antes de que finalice esta semana Ibercaja será el próximo banco en operar con la plataforma, lo que destaca de este listado es que no está el logo de la principal entidad española: Banco Santander.

La entidad cántabra afirma que están interesados en ser parte de esta solución de pago inmediato, aunque portavoces del banco no arriesgan en qué momento podría producirse el ingreso de la empresa a la comunidad bizumer.

Invertia recuerda que tampoco están en la plataforma bancos medianos o cajas rurales como Kutxabank o Cajamar. Siquiera bancos internacionales de la talla de Deutsche Bank o ING.

Para este ejercicio se espera también el ingreso al servicio de Kutxabank y Cajamar, según dejaron trascender desde las entidades vasca y almeriense, respectivamente.

El caso BBVA

El banco vasco anunció hoy que completó el despliegue de Bizum en todos los comercios físicos de España adheridos a la entidad. Más de 368.000 establecimientos ya pueden aceptar pagos presenciales con Bizum a través de los terminales de punto de venta (TPV) del grupo.

En paralelo, BBVA trabajó para que sus clientes puedan pagar con Bizum directamente desde el móvil, priorizando su integración en BBVA Pay.

Así las cosas, los clientes de BBVA con teléfonos Android pueden pagar con Bizum desde la app de BBVA desde el pasado mes de mayo y el banco trabaja actualmente para ampliar la experiencia con nuevas capacidades que estarán disponibles en las próximas semanas.

“Los clientes con teléfonos iOS tendrán disponible también el pago con Bizum desde la app de BBVA durante el mes de octubre, informa el banco, para añadir que “adicionalmente, BBVA también va a habilitar el pago desde la app de Bizum (Bizum Pay) para aquellos clientes que lo deseen durante las próximas semanas, tanto para Android como para IOS”.