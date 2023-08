Tarifas de luz: 6 tips para ahorrar electricidad en tu casa en las últimas semanas de invierno

Por el uso de la calefacción, el invierno suele generar un aumento significativo en las tarifas que llegan en las facturas de electricidad. Por eso, es un buen momento para poner en práctica algunos tips que permitirán generar un importante ahorro.

En muchas ocasiones, los pequeños cambios son los que más ayudan a la hora de generar una baja en el consumo de kilovatios que llegan en la factura de luz. Por lo tanto, si querés ahorrar en las últimas semanas del invierno, estos consejos pueden ser gran utilidad.

Los 6 tips para ahorrar electricidad en las últimas semanas del invierno

1. Temperatura del aire acondicionado: Si usás este electrodoméstico para calefaccionar tu casa, ponelo en 20° en invierno. Además, recordá cerrar las puertas y ventanas de la habitación para que se alcance la temperatura deseada más rápido.

2. Aprovechá la luz solar: Durante el día, abrí las cortinas y persianas para dejar que la luz solar caliente tu casa. Esto puede reducir la necesidad de usar la calefacción durante las horas diurnas.

3. Aislá puertas y ventanas: Las puertas y ventanas del hogar deben estar bien selladas para evitar que entre el frío. Podés usar burletes, selladores y cortinas gruesas para minimizar las corrientes de aire.

4. Descongelar el freezer: El hielo que queda en las paredes del electrodoméstico puede generar un aislamiento que es contraproducente, y consume hasta un 20% más de energía.

5. Apagá los dispositivos cuando no los uses: Los dispositivos electrónicos y electrodomésticos siguen consumiendo energía a pesar de que no los estés usando. Desconectalos por completo y así vas ahorrar más energía.

6. Usá ropa abrigada en el interior de tu casa: Podés usar capas de ropa abrigada en tu hogar. Esto te va a permitir mantener la calefacción a una temperatura más baja sin sentir frío.