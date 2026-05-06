Pagar en una tienda ya no significa elegir solo entre efectivo, tarjeta o una cartera móvil vinculada a una tarjeta bancaria. El gesto de acercar el móvil al datáfono se convirtió en rutina para millones de personas, pero detrás de esa acción se mueve una disputa cada vez más fuerte por controlar los pagos cotidianos. En ese escenario aparece Bizum con su salto más ambicioso: llevar los pagos presenciales a comercios físicos mediante tecnología NFC, directamente desde la app del banco o desde la nueva cartera digital Bizum Pay. La propia compañía adelantó que, a mediados de 2026, los usuarios podrán pagar en comercios con este sistema, que también permitirá incluir tarjetas bancarias dentro de la cartera digital. El cambio implica que Bizum dejará de ser solo la herramienta rápida para enviar dinero a un amigo o pagar compras por internet. La fecha marcada para el arranque del nuevo sistema es el 18 de mayo, con una llegada progresiva a los comercios físicos. La clave está en que el pago se hará con el móvil, como ya ocurre con otras billeteras digitales. El usuario acercará el dispositivo al datáfono y la operación se ejecutará como una transferencia instantánea entre cuentas. El sistema funcionará desde la aplicación bancaria o desde Bizum Pay, una herramienta disponible en Android e iOS que actuará como cartera digital. La diferencia con una tarjeta tradicional está en el circuito del dinero. En lugar de apoyarse en las redes internacionales de Visa o Mastercard, el pago se canaliza a través de Bizum y de las entidades bancarias adheridas. Para los consumidores, el gesto será parecido. Para bancos y comercios, cambia la infraestructura que sostiene la operación. El movimiento coloca a Bizum en el terreno más valioso del pago diario: supermercados, farmacias, tiendas de ropa, cafeterías y pequeños comercios. Hasta ahora, ese espacio estaba dominado por las tarjetas y por carteras digitales como Apple Pay o Google Pay, que suelen funcionar vinculadas a una tarjeta bancaria. El salto al comercio físico busca convertir a Bizum en un medio de pago total y competir con Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay. En una nota de prensa, Martín Azcue, director de desarrollo de negocio de Bizum, explicó que el objetivo de la compañía “siempre ha sido convertirse en el medio de pago preferido en España”. La plataforma llega con una base muy fuerte. Bizum informó que en 2025 alcanzó una media de 3,4 millones de bizums diarios, equivalente a 39 operaciones por segundo. Además, prevé llegar en 2026 a 32,5 millones de usuarios y superar los 1.400 millones de operaciones. Para los comercios, el atractivo puede estar en el coste y en la liquidación. Pagar con Bizum seguirá siendo gratuito para los clientes, mientras que los comercios asumirán una pequeña comisión, como sucede con los pagos con tarjeta. La plataforma aspira a que esa opción sea “accesible y muy competitiva” para establecimientos de distintos tamaños. El despliegue no será igual para todos desde el primer día. Cada banco decidirá cuándo activa la función para sus clientes y comercios, por lo que la disponibilidad dependerá de la entidad. La implantación será gradual y que los bancos comunicarán a sus clientes cuándo podrán usar el nuevo servicio. Tampoco será necesario que los comercios cambien todos sus terminales. Los bancos habilitarán la funcionalidad en los TPV ya contratados, mientras que el pago se realizará al acercar el teléfono al terminal. Otra novedad relevante estará en el respaldo de pago. Bizum Pay permitirá seleccionar un segundo método, como una tarjeta de débito o crédito. Si la operación con Bizum no puede completarse, el sistema recurrirá a esa alternativa sin obligar al cliente a empezar de nuevo el proceso. El cambio llega en un momento en el que Europa busca más autonomía en los pagos digitales. Bizum también informó que, desde abril de 2025, sus usuarios ya pueden interoperar con Bancomat Pay, de Italia, y MB WAY, de Portugal, dentro de la iniciativa EuroPA. La compañía plantea conectar a más de 385 millones de personas en Europa con pagos transfronterizos instantáneos. La batalla, por tanto, no será solo tecnológica. Será de hábito. Si los usuarios ya usan Bizum para saldar una cena, enviar dinero a familiares o pagar una compra online, el siguiente paso será ver si también lo adoptan ante el datáfono. Ahí se jugará el verdadero alcance de esta nueva competencia para Visa y Mastercard.