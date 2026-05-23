S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Entre Ríos de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, una mejora que ubicó a la provincia un escalón por encima de la nota soberana de la República Argentina, actualmente en “CCC+”.

La decisión, indicaron desde el Gobierno provincial, refleja principalmente una administración “activa y responsable” de la deuda pública entrerriana.

S&P puso especial énfasis en una operación financiera por US$ 300 millones realizada por la provincia, que permitió ordenar vencimientos, reducir pagos previstos para los próximos años y disminuir el riesgo de refinanciación.

De acuerdo con la información oficial, la operación resultó neutral en términos de deuda, ya que los fondos obtenidos se destinaron principalmente a recomprar o refinanciar obligaciones existentes, sin incrementar el endeudamiento provincial.

La mejora de la calificación se sumó además a una reciente suba de nota realizada por FIX SCR, que también remarcó la evolución positiva del perfil financiero de Entre Ríos.

“Esta mejora fortalece la posición financiera de la Provincia y nos permite seguir trabajando para generar mejores condiciones de desarrollo para todos los entrerrianos”, señalaron desde la administración que encabeza Rogelio Frigerio.

Desde la administración entrerriana indicaron además que continuarán con una gestión orientada a sostener la estabilidad financiera, mejorar la calidad del gasto público y avanzar en obras y servicios esenciales para el desarrollo provincial.