Por la llave 3 del Mundial, Noruega se prepara para un choque significativo contra Inglaterra, programado para comenzar a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio Miami. Este enfrentamiento marcará el primer cruce entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo, aunque en total se han visto las caras en 12 ocasiones en partidos internacionales, con un balance favorable para los ingleses: 7 triunfos, 3 empates y solo 2 victorias para Noruega.

La selección noruega ha demostrado ser uno de los equipos más sorpresivos del torneo, culminando una notable campaña que incluye una victoria memorable por 2-1 sobre Brasil, con la figura de su delantero estrella, Erling Haaland, autor de ambas conquistas en ese partido. Hasta ahora, Noruega ha dejado su huella al avanzar desde el Grupo I tras exhibiciones de gran poderío ofensivo, venciendo 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, aunque sufrió una derrota contundente de 4-1 ante Francia. En los dieciseisavos de final superaron a Costa de Marfil, cerrando la etapa con un vital 2-1 que les permitió escalar a los cuartos de final por primera vez en su historia mundialista.

Por su parte, Inglaterra ha llegado a esta instancia reafirmando su estatus como uno de los favoritos para alzarse con el trofeo, luego de una batalla intensa ante México, donde finalmente se impusieron 3-2, gracias al inmejorable desempeño de Jude Bellingham y Harry Kane, quien sumó un gol de penal. En la fase de grupos, los ingleses se adueñaron del liderazgo del Grupo L con victorias contra Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de un empate sin goles frente a Ghana. En su recorrido hacia los cuartos de final, los británicos lograron recuperar un marcador adverso para triunfar por 2-1 sobre la República Democrática del Congo, manteniendo así su invicto en el certamen.

Inglaterra, campeona del Mundial 1966, vuelve a estar entre las ocho selecciones más fuertes del torneo, buscando un nuevo título que les ha sido esquivo durante seis décadas. El árbitro designado para este vibrante encuentro será Clément Turpin.

Resultados de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Octavos de Final: Brasil 1 vs Noruega 2 (5 de julio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

Horario Noruega e Inglaterra, según país