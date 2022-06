"Se viene un shock nunca visto", el catastrófico alerta del presidente de Goldman Sachs

El presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, John Waldron, dijo este jueves que la crisis económica actual es una de las más desafiantes que ha enfrentado en su carrera.

"Este es uno de los entornos dinámicos, si no el más complejo, que he visto en mi carrera. Obviamente, hemos pasado por muchos ciclos, pero la confluencia de la cantidad de impactos en el sistema, para mí, no tiene precedentes", dijo. dijo en una conferencia bancaria.

Sus comentarios se producen un día después de que el presidente y director ejecutivo de JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, describiera los desafíos que enfrenta la economía estadounidense como un "huracán".



El ejecutivo de Goldman Sachs, John Waldron.

Waldron dijo que no usaría ninguna analogía climática, pero enfatizó que hay una serie de factores concomitantes sin precedentes que dañan la economía , que van desde un impacto en los productos básicos hasta una cantidad sin precedentes de estímulos monetarios y fiscales.

A pesar de los desafíos, el ejecutivo dijo que el banco confía en lograr todos sus objetivos de desempeño y continúa buscando oportunidades de adquisición en el espacio de gestión de patrimonio y activos , ya que busca diversificar su flujo de ingresos.

"Las valoraciones tienen más sentido, se vuelven más interesantes Eso abre la oportunidad de ver más cosas", sostuvo, en relación a la importancia del análisis fundamental de los activos financieros.

Según declaraciones atestiguadas por Reuters, el director de operaciones dijo que la prioridad sería apaciguar las adquisiciones recientes y agregó que Goldman Sachs es más cauteloso con respecto a los gastos de capital dado el entorno macroeconómico actual.

El ejecutivo de Goldman Sachs alertó sobre las expectativas de la economía mundial.

"Diría que tenemos mucho que integrar y mucho que operar", dijo Waldron , y agregó que parte de su trabajo es asegurarse de que "nos integremos y ejecutemos esas adquisiciones".

El banco de Wall Street busca diversificar su negocio para hacerlo menos vulnerable a los ciclos de los mercados de capitales. Como parte de esta estrategia, el banco está ampliando sus ramas de gestión de activos y patrimonio.

Waldron hizo sonar las alarmas de "precaución" para el sector del mercado de capitales, que espera que disminuya mucho, y dijo que los volúmenes han bajado un 70% año tras año. Pero dijo que la actividad de fusiones y adquisiciones ha sido más resistente.

El presidente ejecutivo de Wells Fargo advirtió ayer que a la Reserva Federal le resultará "extremadamente difícil" manejar un aterrizaje suave de la economía, ya que el banco central busca apagar la llama inflacionaria con fuertes alzas de las tasas de interés.

El jefe del cuarto prestamista más grande de Estados Unidos también dijo que Wells Fargo está viendo un impacto directo de la inflación en el gasto de los consumidores, particularmente en combustible y alimentos.

"El escenario de un aterrizaje suave es... extremadamente difícil de lograr en el entorno en el que nos encontramos hoy", dijo el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Scharf, en una conferencia.

"La economía necesita ralentizarse para controlar la inflación. Si hay una recesión corta, no es tan profunda... habrá algo de dolor a medida que pasa, en general, pero todos estarán bien al salir de ella", agregó.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Los comentarios de Scharf se producen un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, para hablar sobre la tasa de inflación, que ronda máximos de los últimos 40 años.

La Fed está bajo presión para hacer mella de manera decisiva en una tasa de inflación que se sitúa en más de tres veces su objetivo del 2% y ha provocado un aumento en el costo de vida para los estadounidenses. El organismo enfrenta una tarea difícil en su tarea de amortiguar la demanda lo suficiente como para frenar la inflación sin causar una recesión.