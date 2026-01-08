Se liberan dólares de las cuentas CERA y vuelven las ON al centro de la escena: las preferidas

La citrícola San Miguel concretó un canje de deuda por u$s 110,6 millones que comprende tres vencimientos que operaban entre julio próximo y principios del 2027, reprogramándolos para 2029.

La firma informó que obtuvo 89,4% de adhesión y emitió u$s 98.9 millones en la nueva Serie XIII.

El canje contribuye a "reducir la concentración de compromisos de corto plazo y a dotar al balance de mayor previsibilidad.

Fue un canje voluntario de ON, mediante el cual los tenedores de las Series X, XI y XII migraron a la nueva ON Serie XIII, con vencimiento en julio de 2029.

La operación alcanzó cerca del 90% de aceptación, con lo que la compañía logró extender la totalidad de sus vencimientos de ON por US$110,6 millones a julio de 2029.

Para San Miguel, que previamente capitalizó a fines de 2025 un crédito de los accionistas por u$s 15 millones, este resultado consolida la idea de "alinear la estructura de deuda con un negocio industrial exportador en crecimiento y adecuar un perfil de vencimientos consistente con la generación de caja de su plan de negocios".

La nueva Serie XIII incluyó un incentivo inmediato en efectivo del 15% para los tenedores que adhirieron, además del reconocimiento de intereses devengados para todos los tenedores, y consolidó un instrumento con tasa fija anual del 8%, con pagos semestrales de intereses y un esquema de amortización escalonado, el cual tuvo un muy alto nivel de aceptación en el mercado.

Pagará intereses semestrales y amortización escalonada.

El canje contribuye a "reducir la concentración de compromisos de corto plazo y a dotar al balance de mayor previsibilidad, al tiempo que ofrece a los inversores un instrumento que se propone como nueva referencia en la curva de San Miguel".

El CEO de San Miguel, Manuel Suárez Altuna, destacó que “este canje es una decisión estratégica de largo plazo, enmarcada en el plan iniciado con el turnaround de la Compañía en 2022, cuando dejamos de producir fruta fresca para concentrarnos 100% en el negocio de ingredientes naturales de alto valor agregado, con foco en clientes internacionales de clase mundial y exportando casi la totalidad de nuestra producción".