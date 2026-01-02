En esta noticia Bonos y acciones en verde

En su primera rueda de 2026, el mercado le deparó una alegría al Gobierno. El riesgo país cayó este viernes a su punto más bajo en la era Milei, al tocar los 553 puntos básicos. Se trató, además, del menor nivel desde julio de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El riesgo país retrocedió 4 unidades en la rueda del viernes, a tan solo una semana del pago de u$s 4300 millones a los bonistas.

Así, quebró los mínimos que había registrado durante este Gobierno, cuando en enero de 2025 había alcanzado los 564 puntos.

Cuando asumió Javier Milei la presidencia, el riesgo país trepaba hasta las 1923 unidades.

Los bonos soberanos arrancaron 2026 con subas moderadas en Wall Street y leves caídas en la plaza local. Los títulos subieron en promedio 0,2% en el exterior. En tanto, los Bonares retrocedieron hasta 1,2%, liderados por el AL35.

Sin embargo, se trató de una rueda positiva para las acciones en la plaza local, donde el Merval trepó 1,1% en dólares, hasta llegar a los u$s 2022.

Los ADR tuvieron un desempeño mixto en Nueva York. Ternium, Corporación América y Tenaris lideraron a las acciones argentinas y subieron 2,4%, 2,2% y 1,6%, respectivamente.

Por su parte, Globant, Banco Supervielle y Mercado Libre encabezaron las pérdidas, con caídas de 3,5%, 2,9% y 2%.

“Los activos domésticos inician el 2026 con un tono expectante, mientras los operadores se encuentran atentos a la nueva etapa en las bandas cambiarias y a las compras del BCRA y el Tesoro en busca avanzar en la estrategia de acumulación de reservas”, estimó el economista Gustavo Ber.

“Ante la expectativa de que los fondos del 9-E se complementarían con un repo con bancos internacionales, las miradas se dirigen ahora al potencial efecto reinversión que podría activarse. Ello se debe a que una reducción adicional del riesgo país podría abrir espacio para avanzar con decisión en una estrategia de refinanciación, estimando que la ¨última milla¨ sería de unos -100 puntos básicos antes de empezar a tener un acceso más fluido a los mercados de deuda", agregó el especialista.