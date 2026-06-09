Los operadores de mercados del mundo concentran esta semana las miradas en lo que va a ser el mayor IPO (siglas en inglés de Oferta Pública Inicial) de la historia: SpaceX este viernes debutará en el Nasdaq en una operación de u$s 75.000 millones. Serán 555,6 millones de acciones Clase A a u$s135 por acción y un valor de mercado para la empresa fundada por Elon Musk por u$s 1,77 billones.

Pero detrás de Space X se vienen otros grandes jugadores. Ayer en Yahoo Finance se consignó que OpenAI presentó la documentación confidencial para su salida a bolsa. La compañía de Inteligencia Artificial, de la mano de ChatGPT, indicó que aún no ha definido la fecha. En marzo, se estimaba que su valor superaba los u$s 850 mil millones. Su rival, Anthropic, ya presentó también documentación para su debut bursátil con un valor esitmado de más de u$s 950 mil millones.

SpaceX operará con el ticker SPCX y los accionistas actuales tienen un lock up de 366 días. En un IPO, el lock-up es el tiempo durante el cual los accionistas, fundadores, empleados, inversores de capital de riesgo, tienen prohibido vender sus acciones. El plazo estándar es de 180 días pero que sea de 366 días puede seer una señal de confianza de los accionistas en la apreciación futura de SpaceX.

SpaceX opera tres divisiones con resultados opuestos. El de conectividad está liderado por Starlink, que facturó u$s 3.260 millones solo en el primer trimestre de 2026, el 69% de los ingresos totales del grupo y es el único segmento rentable.

El segmento espacial registró una pérdida operativa de u$s 619 millones en el primer trimestre. El gasto acumulado en desarrollo de Starship supera u$s 15.000 millones. Los contratos con el gobierno estadounidense — la NASA, Departamento de Defensa, agencias de inteligencia — aportaron u$s 5.900 millones en 2025.

El segmento de IA perdió u$s 2.500 millones en el primer trimestre de 2026. El déficit acumulado total de la compañía asciende a u$s 41.300 millones. Según los analistas, a u$s 1,75 billones de capitalización, SpaceX cotiza a aproximadamente 94 veces los ingresos de 2025. Es alto.

Elon Musk y SpaceX

Musk posee aproximadamente el 43% de SpaceX y controla el 79% de los votos a través de una estructura de acciones de doble clase. Su tenencia vale casi u$s 900.000 millones a u$s 135 por acción. Su participación en Tesla ronda los u$s 300 mil millones por lo que sería el primer billonario de la historia.

Esa estrategia de ceder capital pero no poder de decisión es la misma lógica que aplicó Zuckerberg en Meta o Page y Brin en Google, pero en un sector — el espacial — donde las decisiones tienen implicancias geopolíticas directas.

SpaceX vinculó el esquema de compensación futura de Musk a dos hitos específicos: alcanzar una capitalización de mercado de u$s 7,5 billones y colonizar Marte con al menos un millón de habitantes. Que esas métricas figuren en el prospecto regulatorio — un documento legal — dice algo sobre la naturaleza de esta compañía: el S-1 de SpaceX es simultáneamente un instrumento financiero y un manifiesto civilizatorio.

Qué para con Tesla

El IPO de SpaceX no puede analizarse en forma aislada. Musk es el CEO simultáneo de Tesla, SpaceX y xAI, dueño de X (la ex Twitter) y figura central en Washington bajo la administración Trump.

La revolución tecnológica en la que estamos inmersos queda de manifiesto en estas compañías, de pocos años de vida pero que se convertirán en las más valiosas del planeta. Lo mismo sucede con Open AI y Anthropic, que ya están al borde de la línea de cal para salir a la cancha cuyo crecimiento difícilmente pueda imaginarse. Muchos comparan al lanzamiento de estas compañías con el de Google el 19 de agosto de 2004. Puro vértigo.