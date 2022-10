Revolución financiera en medio de la transformación digital fue el eje del seminario de El Cronista donde participaron Guillermo Jejcic, Director de Banca Minorista y TI de Itaú Argentina; Mariana Franza, Chief Operating Officer de Ualá; Fernando Turri, gerente principal de Tecnología y Operaciones del Santander; y Leonel Filgueira, Gerente de Transformación Digital de Banco Supervielle.

Red de canales

Jejcic se refirió a la trasformación en la red de canales del Itaú, que con la pandemia se digitalizó, al punto que decidieron transformar el negocio, con eje en escuchar a al cliente y explotar sus datos.

"La premisa es tratar de llegar al cliente donde nos necesite, llevando las herramientas digitales, los centros de atención remoto, al punto que cuando la persona va a la sucursal pueda atenderse en forma remota. Así, interactúa el mundo de lo digital con lo humano, como la cuenta chat, 100% por WhatsApp, muy usada por la franja etaria más baja", señala Jejcic.

Como marca, al ser el banco más grande de Latam, Itaú es una usina de innovación y conocimiento: "Tenemos centros de excelencia compartida, que co crean con el cliente, muchas cosas surgen de esa experiencia y las domesticamos".

Fintech

En cuanto a las fintech, que muchos bancos la pueden ver como rivales, desde el Itaú aseguran que llegaron para complementar el ecosistema: "Hemos hecho hasta alianzas con ellos y nos integramos con otras wallets. En este sentido, hay mucho espacio para aportar y tanto la banca tradicional como las fintech podemos ayudar mucho en inclusión financiera".

Desde Ualá la apuesta reside en ayudar a la gente no bancarizada, en usar la transformación digital, en hacer lo que hacían los bancos de otra manera

Desde Ualá la apuesta reside en ayudar a la gente no bancarizada, en usar la transformación digital, en hacer lo que hacían los bancos de otra manera: "Así, logramos bajar 80% los costos de una transacción financiera y que todo esté en un smartphone, que se pueda hacer en el medio del campo siempre cuando haya Internet, claro está", subraya Franza.

Líder en QR

Enumera que en 2017 había 70 fintech, mientras hoy hay más de 330, según la Cámara Fintech de Argentina, de las cuales el 30% fueron creadas durante la pandemia, que aceleró muchísimo la adopción y transformación digital. De hecho, la Argentina es líder en la región de medios de pagos digitales de Latam, específicamente con QR: 6 de cada 10 pagos digitales son hechos en nuestro país con QR.

Turri, del Santander, dijo que en los Estados Unidos el QR no está tan socializado como en la Argentina: "La banca argentina está bien desde el concepto de inmediatez, se hacen transferencias 24x 7 todo el tiempo, tenemos una banca sólida y operamos con mejores prácticas".



Billetera digital

"Según Coelsa, hay 30 millones de cuentas únicas en billetera digital, la adopción es muy grande, al punto que en Ualá desde los 13 años se puede tener una tarjeta prepaga Mastercard, con el permiso de los padres, desde ya, pero es clave para ir enseñando a presupuestar", revela su COO.

A su entender, cambia la forma de hacer negocios: "Antes vendíamos productos tradicionales, mientras ahora empezamos a vender productos tecnológicos. Incluso, para poder dar la conectividad que uno de los grandes clientes necesita, hasta cambia todo lo comercial", indica Turri.

Líder por jefe

Filgueira, de Banco Supervielle, agrega que, en esta nueva etapa, cambia el líder por el jefe, en una ola de transformación, con más de 50 equipos que trabajan en la entidad con las famosas metodologías ágiles, apalancados por toda una organización que los acompaña.

"Transitamos una segunda ola que consistió en construir nuestro nuevo modelo operativo, mientras que la tercer ola es cómo nos pensamos, pensar cuáles son los diferentes problemas que tienen nuestros clientes y pensar sus mejores soluciones", dice Filgueira.

A su juicio, es clave involucrar a toda la organización en el proceso, "no quedarse en el laboratorio, en un contexto aislado, sino abrir el juego, involucrar al área de Negocios, de RRHH, de Tecnología, ya que no existe una transformación si todas las partes no están involucradas".