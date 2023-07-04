En medio de un panorama económico desafiante, las pequeñas y medianas empresas argentinas demuestran su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo. Más del 70% de las pymes modificaron su modelo de negocio en busca de satisfacer las nuevas demandas de los consumidores, según datos oficiales del Ministerio de Producción y Trabajo.

La transformación digital se convirtió en una prioridad para las pymes, ya que comprendieron que estar presente en los canales online es esencial para mantenerse competitivas. De hecho, de acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), este canal tuvo un crecimiento del 56% en el último año, alcanzando una facturación de más de $ 150.000 millones.

Devincenzi Agustina

Puratos, la empresa enfocada en brindar productos para artesanos, industria, minoristas y clientes de servicios de alimentación en los sectores de panadería, pastelería y chocolate, pusieron foco en la tecnología para encontrar su canal diferenciador. “Contamos con un equipo muy extenso de demostradores técnicos y aplication specialists al servicio de nuestros clientes, con el fin de mostrar y demostrarles las nuevas tecnologías y aplicaciones que tenemos para dar respuesta a las exigencias de los consumidores finales, los clientes de nuestros clientes", explicó Joaquín Garat, Gerente General de Puratos Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Nuestro departamento de I+D utilizan el estudio Taste Tomorrow -que desarrollamos internamente- como guía a la hora de desarrollar nuevas tecnologías y recetas. Por otra parte, contamos con un centro de innovación en Palermo , donde los panaderos y pasteleros pueden venir a aprender y practicar de la mano de nuestro demostradores técnicos y equipo de I+D", agregó.

Puratos está integrada de manera vertical a su cadena de producción, lo que significa que producen sus propias enzimas, emulsionantes y masa madre, y así tienen la oportunidad de ofrecer aplicaciones disruptivas. “Desarrollamos muchos productos exclusivos y a medidas para clientes industriales”, comentó Garat.

Además de la digitalización, las pymes apostaron por la personalización y la experiencia del cliente como un elemento clave para conquistar a los consumidores modernos. Según un informe publicado por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), más del 80% de las pymes encuestadas implementaron estrategias de marketing personalizado y mejoraron la atención al mismo tiempo que fidelizaron a sus compradores habituales y captaron nuevos segmentos de mercado.

Las pymes buscan captar clientes en época de crisis

“En un escenario complejo como el actual, con elevada inflación y algunos de nuestros costos en dólares, la rentabilidad del negocio se ve afectada y debemos gestionar de manera más ‘quirúrgica´ la oferta de servicios, su precio y la vigencia”, detalló Carolina Coronel, Head of Marketing de Fanbag, la empresa que ofrece experiencias como regalos y que tiene como público tanto al consumidor final como a las corporaciones.

Los voucher que comercializan incluyen experiencias que podrán ser disfrutadas en los próximos 6 meses, por lo que la previsión que realizan de los incremento de costos juega un papel importante en su modelo de negocios.

A pesar de este contexto, en el período enero-mayo de 2023 el canal del consumidor final creció más del 20% en comparación el mismo período del año pasado, a partir de las acciones desarrolladas por fechas comerciales como San Valentín y Día del Padre.

Por su parte, el negocio corporativo también creció más del 15% relacionado el año pasado, pero se ve afectado en el último tiempo por la suspensión de acciones de algunas empresas debido al contexto de incertidumbre. “En otros casos, demoran sus decisiones o postergan las acciones para el segundo semestre. El contexto también impone retrasos en la cadena de pagos que afectan el beneficio financiero del negocio “, aclaró Coronel.

Creatividad, personalizar los servicios y adaptarse a las nuevas tecnologías son algunas de las estrategias que eligen hoy las pymes

En Mariana Stange Real Estate entienden que la clave para seguir captando la atención de los clientes y mantenerse relevantes en el mercado dinámico es la personalización. “Cada cliente es único, y nos comprometemos a brindar un servicio adaptado a sus necesidades y deseos. Nuestro enfoque personalizado nos ha permitido establecer relaciones duraderas con cada uno de ellos”, señaló Mariana Stange, Founder y CEO de la empresa de Real Estate que comercializa oficinas de alta gama.