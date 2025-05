Adiós a los celulares: Mark Zuckerberg aseguró que serán reemplazados por este dispositivo

En la actualidad, los teléfonos celulares son esenciales para cualquier ser humano. Sin embargo, parece que su utilidad podría cesar más pronto de lo que imaginábamos .

Así lo indicó Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la compañía propietaria de WhatsApp y algunas redes sociales, como Instagram y Facebook.

En un evento de la compañía, Zuckerberg sostuvo que los smartphones podrán ser reemplazados por las gafas de realidad aumentada , dado que cumplirán un rol fundamental en medio de una nueva era de transformación digital.

"Los celulares son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", evaluó. Aunque, la incógnita es cuándo dejarán de tener su poderío en el mundo de los gadgets.

Cuándo será el fin de los celulares, según Mark Zuckerberg

No se trata de cualquier predicción por parte del dueño de Meta. Si bien sorprendió con sus dichos en medio del Meta Connect 2024, donde presentó las nuevas gafas holográficas Meta Quest 3S -que tendrán un costo de u$s 299,99-, su análisis parece ser una realidad en el corto plazo.

Así son las nuevas gafas Meta Quest 3S que podría reemplazar a los celulares

Su portabilidad y capacidad de conectarse fácilmente a internet favorecen a las declaraciones de Zuckerberg. Es que, claro está, estos lentes prometen transformar la interacción entre los usuarios en lo que respecta a la realidad visual y auditiva.

No obstante, el empresario dejó en claro que los celulares ya no evolucionarán. "Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo", remarcó.