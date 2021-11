Retirarse rico: los consejos de Warren Buffett para lograr una jubilación anticipada

Warren Buffett volvió a demostrar que está muy lejos del retiro mediante una serie de inversiones para construir una central de energía nuclear en Wyoming con las que busca revolucionar su cartera financiera. Pero a pesar de eso, el magnate - que es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar sobre educación financiera - no dudó en asegurar que siempre vio la posibilidad de retirarse de forma anticipada como una opción atractiva.

" Tampoco quiero jubilarme, pero me gusta la idea de tener esa opción antes de lo que me esperaba ", había asegurado en una ocasión sobre la posibilidad del retiro. Y mientras que su capital le permitiría no tener que volver a trabajar en su vida (desde hace ya muchos años realmente), la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de llegar a la adultez con un patrimonio del estilo .

Con esto en mente, el "Oráculo de Omaha" compartió una serie de recomendaciones sobre cómo deben pensar los más jóvenes si lo que buscan es retirarse lo antes posible .

Warren Buffett es una de las personas que más sabe sobre educación financiera.

CÓMO LOGRAR UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA SEGÚN WARREN BUFFETT

"Si uno no encuentra la forma de ganar dinero mientras duerme, se trabajará hasta morir", explicó en una ocasión Buffett. Y esta es seguramente la base de su pensamiento sobre cómo se deben manejar los ingresos , planteando como objetivo central que el dinero pueda generar más dinero por sí solo.

Para lograrlo, lo central es volver el ahorro una inversión financiera eficaz, la cual pueda generar ganancias a futuro que ayuden a conseguir la estabilidad deseada. Y para Buffett el primer paso con el cual se puede lograr este objetivo es el establecimiento de un sistema que permita seguir el progreso de las inversiones de forma fácil .

Por otro lado, también recomienda mantenerse lo más alejado posible de las deudas improductivas (que son las que surgen de comprar con tarjeta de crédito y suelen repercutir más fuertemente en los ahorros).