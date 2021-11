Las dos letras que según Warren Buffett distinguen a un fracasado de un exitoso

Warren Buffett está seguro que existe una diferencia entre los emprendedores exitosos y aquellos que no alcanzan su máximo potencial, con la misma radicándose en tan solo una palabra de dos letras: no. Esto aseguró el escritor Marcel Schwantes en su última columna de Inc., donde recordó una de las famosas recomendaciones del magnate de las inversiones.

" La diferencia entre la gente de éxito y la gente realmente exitosa es que la gente realmente exitosa dice NO a casi todo ", aseguró Buffett en una de sus conferencias al hablar sobre cómo trabajan los líderes de las empresas más importantes del mundo. Sobre la misma, Schwantes comentó: "El consejo del no de Buffett debería ser una diana para su conciencia".

Qué hacen realmente los exchange de criptomonedas y por qué están llamando la atención de los reguladores



Y mientras que reconoció que muchas personas exitosas suelen dedicar entre 60 y 80 horas a la semana para su trabajo, quienes realmente tienen éxito con emprendimientos únicos no descuidan su salud mental y su autocuidado ni el tiempo que dedican a su familia, sus aficiones u otros intereses .

Un emprendedor exitoso sabe decir que no a algunos proyectos.

SABER DECIR NO ES LA CLAVE DEL ÉXITO

Mientras que el consejo de Buffett puede parecer contradictorio, la realidad es que el mismo es aplicado por las personas más importantes del mundo en el ámbito empresarial. Por ejemplo, Steve Jobs aplicó esta idea cuando declaró: " Estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que he hecho. La innovación es decir no a 1.000 cosas ".

Es bajo este concepto que Schwantes explicó cómo uno debe centrarse en las cosas que puede controlar -como que hacer y que no- mientras que hay otras cosas que realmente están fuera del alcance de uno -cómo la gestión del tiempo-.

El BCRA volvió a sacrificar reservas y desaceleró el ritmo de devaluación en la primera rueda post elecciones



"No podemos gestionar el tiempo", escribe y luego aclara: " No existe tal cosa. Todos nos levantamos por la mañana con el mismo número exacto de horas, minutos y segundos en un día. No podemos controlar el tiempo. A medida que avanza, se va... en el pasado, para no volver a ser reclamado ".

Con esto en mente, el también coach de liderazgo decidió armar una lista de las cosas a las que recomienda decir que no: