Reservas en caída libre: cuánto será el rojo del mes si el BCRA sigue vendiendo dólares a este ritmo

El Banco Central sigue con su dinámica de ventas de dólares de sus reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios y, hasta el momento, exhibe el peor febrero de las últimas dos décadas, en medio de la fuerte caída de las liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador.

Tras el saldo negativo de u$s 67 millones que obtuvo el Central en la rueda del viernes, las ventas netas acumuladas en el mes ascendieron a u$s 434 millones. Desde el 17 de enero, cuando inició la seguidilla de ventas, el rojo es de u$s 913 millones, aproximadamente.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que esta racha vendedora implica un promedio diario de unos u$s 47 millones y proyectó que, en caso de seguir a este ritmo, la entidad cerraría el mes con un saldo negativo de entre u$s 883 millones y u$s 943 millones y se consolidaría como el peor febrero desde que se tienen registros (2003).

Sin embargo, en las últimas horas transcendió que el Gobierno estaría evaluando la implementación de la tercera versión del programa "dólar soja" hacia finales de febrero con el objetivo de incentivar las liquidaciones del sector y así cumplir con la meta trimestral acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, el Gobierno ya confirmó que anunciará de forma inminente el repo de bancos para fortalecer las reservas.

La preocupación del Gobierno y del mercado surge a partir de la fuerte caída de los ingresos de divisas al mercado cambiario por parte de los agroexportadores, debido a la sequía que afecta al sector y al adelantamiento de liquidaciones que hubo en diciembre , en el marco de la segunda versión del programa de incentivo al complejo sojero.

Además de las ventas en el mercado, las arcas del Central se han visto afectadas por los pagos de deuda que se realizaron al FMI y la recompra de bonos en dólares. De hecho, al cierre de la jornada del viernes, las reseras brutas quedaron al borde de perforar el umbral de los u$s 40.000 millones.