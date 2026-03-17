El oro cotiza alrededor de u$s 5011 la onza y ronda mínimos de un mes, mientras que se ve un dólar más débil por la guerra en Irán y una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Todo, a la espera de las próximas decisiones de política de los principales bancos centrales. En ese contexto, en la plaza local, los inversores se preguntan si es un buen momento para entrar o no. “Los metales preciosos presentaron resultados dispares en los últimos 30 días, en un entorno de compras de los bancos centrales, mayores tensiones geopolíticas, debilidad del dólar y factores estructurales”, analizó un informe de PUENTE. Y es que la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco de Japón están a punto de tomar una decisión clave: qué hacer con las tasas. La expectativa es que todos las mantengan sin cambios, pero el foco está puesto en cuál será camino hacia adelante. Se espera que no haya cambios hasta julio y septiembre aparece como el momento más probable para un recorte, con una probabilidad de alrededor del 50,8%. La presión sobre el precio del petróleo por la guerra fortalece las perspectivas de un atraso en los recortes y las tasas de interés más altas no son una buena noticia para los tenedores del oro. No obstante, por otro lado, las crecientes tensiones geopolíticas continúan son un incentivo para invertir en oro, como un refugio por la volatilidad. En ese contexto, para Puente, “es esperable que el oro y la plata mantengan su fortaleza como activos refugio”. La expectativa del consenso de analistas que en el año promedien los u$s 4600 y u$s 72 la onza, respectivamente. Banco Ciudad es una de las ocas entidades bancarias que vende oro físico en Argentina y observan “una demanda sostenida de oro desde septiembre, tanto de empresas como de particulares”, informaron a El Cronista. “Sobre todo, ahora que el rendimiento del carry trade se diluyó, se ve más interés en particulares”, acotaron. Entonces, ¿es un buen momento para invertir en oro? “Creo que es un buen momento para comprar si se va a guardar por años. No es a seis meses, sino a cinco o seis años”, dijo a este medio Arturo Piano, director ejecutivo de Banco Piano, otra de las pocas entidades bancarias que ofrece este metal en formato físico en Argentina. Señaló que “el oro hace cinco años que viene al alza y subió 200% en este período”. Así, explicó que es una inversión de plazo porque quien la elige no busca el interés, si no la valorización. “Hay gente que destina una pequeña parte de su patrimonio al oro para tener un activo seguro y líquido en el futuro”, apuntó. En igual sentido, desde el Ciudad indicaron que el oro “es un activo de menor volumen y transaccionalidad contra, por ejemplo, el dólar y el euro, por lo que es una inversión de más largo plazo”. No obstante, observaron que la guerra en Irán frenó la suba y muchos inversores vendieron para ir hacia tasas de los bonos del tesoro de EE.UU., pero otros ven mayores probabilidades de suba hacia adelante vinculadas hacia la fortaleza del activo como un refugio ante estas situaciones. En cuanto a las posibilidades de suba hacia adelante, Piano anticipó que no ve posibilidades de que pueda volver a los u$s 5400 la onza, como llegó a estar recientemente. No obstante, aclaró que “el precio depende mucho de cuestiones geopolíticas”. En este sentido, apuntó que “la actual guerra con Irán es una emisión permanente de EE.UU. y genera cada vez más inflación”. Así, anticipó que “puede seguir al alza en ese contexto, pero que debe ser una apuesta a largo plazo para quienes busquen resguardarse de cualquier otra situación similar”. En Banco Piano se puede comprar oro sólo con DNI. Se abre una caja de ahorro solo para bancarizar la operación y se puede comprar la cantidad que se quiera. Hasta u$s 8000 no es necesario demostrar origen de los fondos. “Tenemos varias monedas y también hay barras”, informó el ejecutivo de la entidad. Piano cuenta que el banco que dirige vende barras de oro autorizadas por el Banco Central (BCRA) en una vieja resolución de 1976. “Tenemos barras de buena entrega, que son las más puras 24 kitales cuáduple 9 y cada una tiene su certificado de origen. Las traemos de Suiza. La medida del oro es la onza troy, que pesa 31,1 gramos”, informó. Además, se pueden comprar las monedas. Está el mexicano de oro, libras Elizabeth y el argentino de oro, entre otras. Todas ellas se pueden comprar en pesos o en dólares con mostrar el DNI y casi sin límite, dado que hasta u$s 8000 no se pide origen de fondos. Banco Ciudad también comercializa lingotes de oro de 1, 5, 10, 50 y 100 gramos y de un kilo. Lo hace en pesos, con sus clientes, con caja de ahorro en la entidad. También ofrecen monedas de oro para quienes prefieran ese formato Eso, para quienes quieran metal físico. Aquellos que cuenten con una cuenta comitente y prefieran el formato digital, tienen disponible el ETF de oro (GLD), con una valuación similar a la del fisico. Asimismo, también es posible invertir a través de “oro digital”, o criptomonedas como Pax Gold.