El Banco Central compró u$s 25 millones en el MLC, las reservas brutas aumentaron en u$s 117 millones y se ubican en u$s 49.036 millones, cerca de alcanzar los u$s 50.000 millones, con un riesgo país que cayó 2% a 410 puntos.

Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, señala que el BCRA ya superó a mitad de año la meta anual de u$s 10.000 millones de compras de divisas, pero el segundo semestre es estacionalmente más demandante, se termina la cosecha gruesa y se acumulan pagos de deuda.

Riesgo país

“Lo que sostuvo la compresión del riesgo país de 600 puntos en enero a la zona de 400 de hoy en día fue precisamente esa dinámica de acumulación. Con un ritmo de compras moderado, como ya empezó a verse en junio, el riesgo país debería encontrar un piso más firme”, adelanta.

A su juicio, las tres principales variables que van a definir la trayectoria del riesgo país en el segundo semestre son el ritmo de acumulación de reservas, la capacidad del Tesoro de seguir rolleando vencimientos en pesos sin inyectar liquidez excesiva, y la evolución del costo de financiamiento en dólares.

Dólar al alza

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, precisa que “el dólar siguió mostrando una tendencia al alza, y esto lo asociamos tanto a la fortaleza de la moneda estadounidense a nivel global como al empeoramiento relativo de términos del intercambio de Argentina tras la fuerte baja del petróleo”.

“Ya comenzando el segundo semestre, consideramos que las claves pasarán por la dinámica de los flujos, y por qué tanto la política de menores tasas logra tener un efecto sobre la economía real, en especial sobre los sectores rezagados”, agrega.