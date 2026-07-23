Todo negocio, tarde o temprano, se topa con una condición que no eligió. El mercado se enfría. Un cliente clave aprieta el precio. El equipo no responde como esperabas. La competencia baja los costos y te obliga a reaccionar.

Frente a eso, hay solamente dos caminos: aceptar esas condiciones tal como llegaron, o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Suena obvio dicho así. Pero en el día a día, la mayoría de los líderes elige el primer camino sin darse cuenta de que está eligiendo.

La opción que se toma sin decidir

Aceptar las condiciones no siempre se ve como resignación. A veces se disfraza de realismo. “El mercado está así, no hay mucho para hacer.” “Con este equipo, no puedo pedir más.” “Este cliente siempre negocia así, hay que bancárselo.” Cada una de esas frases parece prudente. Y sin embargo, todas comparten la misma estructura: delegan en el contexto la responsabilidad que en realidad es tuya.

El problema de esta opción no es que sea cómoda una vez. Es que se vuelve el modo de operar por default. Y un negocio que opera por default deja que las condiciones externas escriban sus resultados. El precio lo define el cliente que más presiona. El ritmo lo define el proveedor más lento. La cultura la define la persona del equipo más cómoda con hacer lo mínimo. Y lo más peligroso es que ninguna de estas cesiones se siente como una decisión grande en el momento. Se sienten como pequeños “no vale la pena pelear esto ahora”. El negocio se va escribiendo solo, en la dirección que no te conviene.

Por qué la responsabilidad incomoda

Elegir la segunda opción, la de asumir la responsabilidad de cambiar la condición, tiene un costo inmediato: te saca la excusa. Si intentás ajustar el modelo comercial y no funciona, ya no podés culpar al mercado. Si rediseñás el proceso y el equipo sigue sin responder, la pregunta vuelve a vos: ¿lideraste bien la transición?

Por eso, a corto plazo, aceptar es más liviano que responsabilizarse. No expone. No hay resultado propio que defender. El problema es que esa liviandad tiene un precio compuesto: negocio tras negocio, año tras año, te vas convirtiendo en espectador de tu propia empresa en lugar de en su arquitecto.

El espacio donde se decide todo

Viktor Frankl escribió algo que aplica directo a esto: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio vive nuestra libertad de elegir. Trasladado a los negocios, ese espacio es exactamente donde se juega la diferencia entre un líder que administra lo que le tocó y uno que construye lo que decide.

La condición externa no determina, por sí misma, el resultado. Lo que determina el resultado es lo que hacés en ese pequeño espacio entre recibir la condición y responder a ella. Ese espacio es tuyo. Nadie te lo puede sacar, aunque muchas veces actuás como si no existiera.

El ejercicio de esta semana

Elegí una sola condición de tu negocio que viniste aceptando como si fuera un dato fijo: un precio, un proceso, un tipo de cliente, una forma de trabajar con tu equipo. Y preguntate, con honestidad: si esa condición dependiera enteramente de vos, ¿qué harías distinto?

No hace falta resolver todo de una vez. Alcanza con identificar una sola palanca y moverla con intención, esta semana. Ese movimiento chico es el que separa a los negocios que narran sus limitaciones de los que las atraviesan.

Al final de cuentas, siempre se trata de pasar a la acción.