Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 23 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.203,94 pesos colombianos.

La cotización del Dólar cayó -1.45% en la última semana y acumula una variación anual de -15.30%, mostrando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 8.09%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 13.28%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En las últimas 3 sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar fue volátil: tras un inicio irregular, encadenó cuatro subas seguidas a mitad de período y cerró con tres bajas, dejando un saldo casi neutro.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: