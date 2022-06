Récord histórico de volumen en dólar financiero: cuánto se negoció

Fin de mes y fin de semestre. Son los dos motivos por los que, según explican en las mesas, los dólares financieros tuvieron un volumen récord de operaciones este jueves.



Volumen record

Los u$s 109 millones negociados en el contado con liquidación y los u$s 83 millones en dólar MEP duplican el volumen de lo que se negociaba hace un mes, antes de la debacle de los bonos CER que provocó que las cotizaciones financieras cruzaran la barrera de los $ 250.

"Las nuevas restricciones de importación, al cerrar el canal del dólar oficial, hacen que todos los que tenían pesos para importar los vuelquen a dólares, cómo resguardo de valor, vía el CCL o el MEP", advierte Mariano Bernardo, director de Equity Research Desk.

Sin cupo

El ex director de Importaciones de la Secretaría de Comercio Esteban Marzorati conjetura que las empresas que se queden sin cupo posiblemente no encuentren la financiaciones en el exterior, ya sea porque no tienen la estructura montada afuera, o porque el proveedor tenga temor de financiar a una empresa con base en la Argentina, país que tiene un constante cambio en las reglas. "No sé si me vas a poder pagar o si tu gobierno te dejará", piensan.

Por lo tanto, Marzorati asume que gran parte de esas empresas irán a buscar los dólares a mercados alternativos, asumiendo un incremento del precio de los productos, con un dólar mucho más alto.

Por ende, cree que muchas empresas se quedarán sin financiamiento en el exterior, por lo que la presión sobre los dólares financieros van a estar.