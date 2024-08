Inversión extranjera en la era Milei: cuáles fueron los sectores que más se beneficiaron

La entrada de dólares por inversión extranjera directa alcanzó los u$s 6572 millones en los primeros meses de la gestión de Javier Milei explicados principalmente por las transacciones de deuda y seguido por la reinversión de utilidades.

"En el primer trimestre de 2024 se observaron ingresos netos de inversión extranjera directa en Argentina por u$s 6.572 millones. Los mismos estuvieron explicados principalmente por las transacciones de deuda por u$s 3.511 millones, seguido por la reinversión de utilidades, por u$s 2.353 millones", detalló el último informe de Inversión Extranjera Directa del Banco Central.

En tanto, se registraron ingresos netos por aportes de capital por u$s 366 millones y u$s 342 millones por fusiones y adquisiciones.

A pesar de que la IED creció en términos interanuales en u$s 1837 millones, comparando con los ingresos netos del trimestre anterior, se registró una caída en los flujos transaccionales de u$s 711 millones.

Sectores más beneficiados

Los sectores que captaron mayores flujos de IED en el primer trimestre de 2024 fueron:

"Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central",

"Industria manufacturera",

"Explotación de minas y canteras"

"Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas".

En estos cuatro sectores se concentró el 96% de los flujos de IED del trimestre.

Qué país aportó más IED

Los principales orígenes de los flujos de IED fueron Brasil y España, con ingresos netos por u$s 1.441 millones cada uno, seguido por Estados Unidos, con USD 1.022 millones.

Luego se ubicaron China, con u$s 432 millones, Uruguay, con u$s 330 millones y Países Bajos, con USD 305 millones.