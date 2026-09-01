En esta noticia Dólar hacia fin de año: qué espera el mercado

El dólar cerró agosto por encima de los $ 1500. Después de un mes de intervenciones con tasas altas, futuros y títulos dollar linked, el Banco Central (BCRA) optó por soltar liquidez y dejar que la divisa se acomodara más arriba.

En este escenario, mientras se espera un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas empiezan a difundir sus pronósticos y proyecciones para el dólar en septiembre y lo que resta del año.

“La suba reciente, hasta $ 1515 la semana pasada, se explica en buena parte por un evento técnico puntual: la fijación de la LELINK agosto, que involucró u$s 2595 millones de valor nominal”, explicó Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital .

“El rolleo de esa posición a la LELINK septiembre generó demanda transitoria tanto en el spot como en futuros, con u$s 583 millones negociados en LELINK septiembre y u$s 3571 millones en Rofex, el segundo mayor volumen de este mandato presidencial. Ese flujo se disipa una vez que el rolleo se complete”, agregó en su último reporte de mercado.

Para el analista, “el afloje de dicha presión cambiaria se lo da el propio BCRA comprando spot y ofreciendo dollar linked ‘barato’ (por debajo del spot)”.

De cara a septiembre y los próximos meses, el especialista advirtió que “será importante el dato de inflación de agosto”, que el INDEC dará a conocer el próximo jueves.

“Si confirma la desaceleración del núcleo por debajo del 2%, esto debería reforzar el carry en pesos y desincentivar la dolarización”, consideró Botto.

En este sentido, planteó que la tasa acumulada entre agosto y diciembre, que da entre 9,4% y 9,9%, le gana cómodamente al tipo de cambio (que subió entre 5,6% y 8,7%) y a la inflación (entre 8,2% y 9,5%).

“ Mientras ese diferencial se mantenga, hay un incentivo concreto para quedarse en pesos y no apurar el salto al dólar ”, aseguró.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

Dólar hacia fin de año: qué espera el mercado

Para finales de 2026, Botto señala que el consenso del mercado reflejado por la mediana del REM espera una depreciación acumulada del tipo de cambio nominal del 5,9% entre agosto y diciembre, “lo que sobre un spot de $ 1510 hoy implicaría un dólar en torno a $ 1600 para fin de año”.

Del mismo modo, en un escenario pesimista en el que el TCN acumule 9,8% en el segundo semestre, el dólar se iría a $ 1620 en diciembre, “aún dentro de la banda y lejos de un escenario de estrés”.

“La dinámica cambia hacia 2027, cuando las expectativas de mercado empiezan a mostrar al dólar ganándole al carry por primera vez en este ciclo”, concluyó el especialista.