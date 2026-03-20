Crece la sensación en inversores de que la guerra en Medio Oriente puede extenderse más de lo previsto. Donald Trump apenas iniciado el conflicto, el 28 de febrero, habló de cuatro semanas. Ayer Benjamin Netanyahu habló un final cercano para el conflicto. Los mercados desconfían. El Bank of America ayer publicó un informe titulado: “¿Qué pasa si la guerra en Irán continúa?“. El impacto de una extensión de la guerra llega desde ya al petróleo pero también a la soja y a diferentes materias primas. ”La prolongación del conflicto en Irán podría afectar significativamente los mercados de energía, metales y agricultura, con posibles aumentos de precios y dislocaciones en las cadenas de suministro" destacó. El BofA considera tres escenarios principales: resolución rápida, guerra extendida hasta 2 trimestre y hasta el último trimestre del año. Destaca lo siguiente: El precio del oro, el BofA destaca que “es muy volátil, influenciado por conflictos y expectativas macroeconómicas, con potencial de alcanzar u$s 6000 por onza. La volatilidad del oro aumenta en escenarios de conflicto prolongado. La inversión en ETF (fondos) respaldados por oro ha mostrado signos de recuperación. Los escenarios de estanflación (alta inflación y bajo crecimiento) serían muy alcistas para el oro”.