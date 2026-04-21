Los usuarios de Bank of America en Estados Unidos deben marcar una fecha específica en sus calendarios para evitar contratiempos financieros. La entidad bancaria ha confirmado que todas sus sucursales físicas permanecerán cerradas durante una jornada clave del mes de mayo, lo que impedirá realizar trámites presenciales, depósitos en ventanilla o consultas con asesores financieros. Este movimiento no responde a una crisis financiera ni a un ajuste de personal, sino al cumplimiento del calendario de feriados federales en el país. El cierre masivo se llevará a cabo el lunes 25 de mayo, día en que se conmemora el Memorial Day (Día de los Caídos). Al ser una festividad reconocida por la Reserva Federal, el sistema bancario nacional suspende sus actividades habituales de cara al público. Aunque las puertas de las oficinas estén cerradas, los clientes de Bank of America no quedarán totalmente desprotegidos. Según las pautas de servicio de la institución, existen canales alternativos que operarán con normalidad para garantizar que los usuarios puedan gestionar su dinero: Es importante destacar que, aunque se puedan realizar transferencias vía Zelle de forma inmediata, cualquier transacción que requiera procesamiento interbancario (como transferencias ACH) podría verse demorada hasta el siguiente día hábil, el martes 26 de mayo. Ante la suspensión del servicio presencial, los expertos financieros recomiendan planificar con antelación cualquier trámite que requiera la asistencia de un ejecutivo. Si tienes pagos que vencen el 25 de mayo o necesitas cheques de caja para una transacción importante, lo ideal es acudir a tu sucursal más cercana antes del viernes 22 de mayo. Recuerda que el Memorial Day afecta a todas las instituciones financieras de Estados Unidos, por lo que otros bancos como Chase, Wells Fargo y Citibank también se sumarán al cierre de operaciones. Mantenerse informado sobre estos plazos es vital para la salud de tus finanzas personales y para evitar cargos por pagos tardíos que no pudieron procesarse debido al feriado federal.