Bank of America mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de días sin actividad que respetan todas sus sucursales en Estados Unidos y que sus los clientes deben contemplar al momento de planificar gestiones presenciales. Durante estos días, que coinciden con el calendario nacional de días festivos -destinados a la conmemoración de efemérides de relevancia nacional e internacional- se suspenden todas las operaciones presenciales y la atención al público. En este marco, existe un día de mayo que todas las sedes de Bank of America dejarán de ofrecer servicio en persona. De acuerdo con lo señalado por Bank of America, el lunes 25 de mayo todas sus oficinas y centros financieros permanecerán cerrados con motivo de Memorial Day. En ese mes, deberá considerarse que ni sábado 23, ni domingo 24 ni lunes 25 habrá atención en sus sedes, por lo que las gestiones que requieran de asistencia en persona podrán realizarse recién el martes 26, cuando se reanuda la actividad. No obstante, ATMs y cuentas online continúan operando durante estos días. “Ten en cuenta que los festivos pueden afectar el tiempo que tarda en procesar ciertas transacciones, y que la información actualizada de las transacciones puede no mostrarse hasta el siguiente día laborable después del festivo”, indica la compañía. El calendario compartido indica que las sucursales también bajarán sus persianas los siguientes días