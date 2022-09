La escasez de préstamos impulsó al financiamiento con bonos corporativos

La escasez y encarecimiento del crédito bancario local está generando que las compañías recurran con mayor intensidad al mercado de capitales para financiarse. Esto se observó en agosto, con un repunte de emisiones en Obligaciones Negociables y Fideicomisos Financieros por parte de las empresas argentinas.

A pesar de que los "bonos corporativos" locales padecen el mal clima financiero internacional, las empresas optan por esta vía de fondeo en momentos en los que financiarse a través de los bancos es cada vez más costoso debido a las sucesivas subas de tasas de interés que ha estado aplicando el Banco Central.

Cobertura histórica: cautela extrema respecto de una posible devaluación del peso





La consultora PwC indicó en un informe que durante el mes pasado se emitieron 35 Obligaciones Negociables. Entre ellas, 22 fueron en pesos y el total superó los $ 55.000 millones. A la vez, se colocaron 15 de estos instrumentos denominados en dólares, que en su conjunto superaron los u$s 267 millones.

El monto colocado con estos "bonos corporativos" aumentó más del 50% respecto al mes previo y alcanzó un máximo en 18 meses . Los registros indican que estas colocaciones se incrementaron tanto en pesos como en dólares, mientras que durante el mes no se observaron emisiones atadas a la inflación.

"El contexto de crisis incrementa la actividad en el mercado de capitales , ya que la escasez del crédito bancario genera que los instrumentos con oferta pública se vuelvan la alternativa predominante para el financiamiento de las empresas argentinas", comentó Christian Torrado, gerente de finanzas estructuradas de PwC Argentina.

Además, el informe de la consultora señala que durante el mes pasado se emitieron 11 Fideicomisos Financieros por un monto total de casi $ 16.600 millones, marcando una suba del 70% respecto al mes anterior para ubicarse entre los niveles más altos de los últimos doce meses .



MAYORES EMISIONES



El volumen de las colocaciones de Obligaciones Negociables en pesos fue el que más se incrementó en agosto. Estos instrumentos registraron un alza del 100% respecto al mes anterior y entre las que colocaron los mayores montos se observaron empresas de diferentes rubros, aunque se destacó el sector energético .

En el régimen general de Obligaciones Negociables en moneda local se destacaron cuatro empresas, que emitieron un monto superior a la sumatoria de todas las colocaciones realizadas en junio y julio. Se trata de Naranja X, Pan American Energy, Pampa Energía y Cresud, que en total colocaron casi $ 41.200 millones.

Entre las que que optaron por financiarse en dólares a través de estos papeles, también se destacaron las energéticas. Lideró YPF Luz, que colocó u$s 100 millones con dos instrumentos, seguido por Telecom (u$s 75 millones), Argentina Aeropuertos 2000 (u$s 30 millones) y Albanesi Energía (u$s 16,9 millones).