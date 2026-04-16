El Banco Central modificó la normativa de encajes para los bancos a partir de este viernes en pos de avanzar más fuerte en una mejora del escenario crediticio, muy afectado por el crecimiento de la mora y tasas que se mantienen altas. Si bien no se trata de una reducción en los requisitos de efectivo mínimo, sí aplicó una flexibilización en las exigencias diarias y en la composición. Así, “con el objetivo de dotar a los bancos de mayor flexibilidad en la administración de su liquidez” hizo, a través de la Comunicación “A” 8423, un nuevo avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios con dos medidas: •\tPor un lado, volvió a flexibilizar la integración diaria mínima permitida a los bancos, que pasa del 75% al 65%. Cabe recordar que en noviembre de 2025 ya se había bajado este mínimo del 95% al 75%. “Esta nueva adecuación ayuda a los bancos en el manejo de la liquidez y a reducir la volatilidad de la tasa de interés”, informaron desde el BCRA a El Cronista. • La otra medida quita los plazos mínimos y máximos de los bonos elegibles para ser utilizados como encajes. De este modo, se amplía el universo de títulos, a fin de dar mayor flexibilidad a los bancos para transformar activos en liquidez regulatoria. “Es una medida lógica teniendo en cuenta que esto terminaría liberando mayor cantidad de pesos a la calle y los bancos podrían bajar las tasas”, dijo el economista Christian Buteler a este medio. Recordó que el endurecimiento de los encajes se dio en el marco de la corrida electoral y que “siempre es bueno relajar un poco, sobre todo, cuando hay un apretón monetario tan fuerte como el que se aplicó”. De esta manera, el BCRA retrotrae algunas de las medidas que se adoptaron en función de la caída de la demanda de dinero derivada del shock político previo a las elecciones de medio término del año pasado y tras el final de las LEFI. “La idea es reducir la volatilidad de las tasas y darle al mercado más herramientas para evitar la volatilidad”, dijo Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go. Y explicó que, con ello, pueden mejorar el colchón de liquidez de corto plazo y reducir la volatilidad. “La reducción de la volatilidad favorece a aquellos que prestan de corto plazo financiándose en la caución”, explicó. Eso impulsaría el crédito en un contexto en el que viene muy golpeado. “Hace tres o cuatro meses que el crédito no crece y se contrae en el margen. El BCRA necesita dar señales muy claras respecto de que la flexibilización de encajes y mejora de liquidez y capacidad prestarle para los bancos vino para quedarse. De lo contrario no será sostenible la actual baja y necesidad de profundizar la aún más”, dijo Fabio Rodríguez, director de M &R Asociados. El analista señaló que “no deben quedar dudas respecto a que un endurecimiento monetario no es el camino para combatir el actual repunte inflacionario”. Ambas medidas se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciado ayer, correspondiente a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina.