De acuerdo con información oficial, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) eliminó el sorteo que definía quién accedía a sus créditos personales y adoptó un esquema de asignación semanal que promete respuestas más ágiles. A partir de 2026, cada lunes el ISSSTE procesará solicitudes de préstamos que pueden llegar a los 50,000 pesos —y superarlos, dependiendo de la modalidad— para trabajadores activos del sector público, pensionados y jubilados afiliados. Esta información puede consultarse directamente enlos portales oficiales del ISSSTE. El cambio más significativo en el esquema de préstamos del ISSSTE para este año es la eliminación del sorteo que durante años determinaba, en buena medida por azar, quién lograba acceder al financiamiento. Ahora, procesa las solicitudes de forma ordenada cada lunes, lo que transforma el proceso en algo más predecible y transparente para los derechohabientes. El director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, confirmó el ajuste como parte de una estrategia para agilizar la entrega de apoyos económicos. El objetivo declarado es que los trabajadores, jubilados y pensionados obtengan una respuesta concreta en menor tiempo, sin depender de un mecanismo que muchos consideraban inequitativo. El ISSSTE no maneja una cifra única para todos sus créditos personales: el monto depende del salario del solicitante, su antigüedad laboral y la modalidad elegida. En los préstamos ordinarios, por ejemplo, los montos van desde 30,000 hasta 50,000 pesos, aumentando conforme crecen los años de servicio (desde 6 meses hasta más de 20 años), con plazos de pago de entre 24 y 48 quincenas y una tasa del 10%. A partir de ahí, existen otras opciones que modifican tanto el monto como las condiciones: Para quienes buscan cantidades mayores, están los créditos especiales, conmemorativos y de vehículos, donde el monto se calcula en función de varios meses de sueldo (entre 4 y hasta 8 meses), con topes que pueden superar los 275,000 pesos, dependiendo de la antigüedad. Estas modalidades manejan tasas de entre 13% y 15%. Finalmente, el crédito para damnificados ofrece un apoyo fijo de 40,000 pesos, con plazos mucho más largos (hasta 120 quincenas) y una tasa del 10%. Para solicitar un crédito del ISSSTE, primero debes registrarte en el sistema ASISSSTE, participar en el sorteo y, en caso de resultar seleccionado, completar el trámite en línea para posteriormente acudir a una Subdelegación de Prestaciones. En cuanto a los documentos, deberás presentar: Todos deben llevarse en original y copia para continuar con el proceso. Antes de firmar, hay un punto clave que el ISSSTE enfatiza: una vez aprobado el préstamo, no puedes modificar ni el monto ni el plazo. Además, el pago se descuenta automáticamente de tu nómina o pensión, por lo que es fundamental revisar bien las condiciones y asegurarte de que las cuotas se ajusten a tu capacidad de pago. Para más información puedes ingresar en Solicitud de préstamos personales