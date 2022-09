Con tasas de financiamiento de hasta 200%, se retraen los créditos para las empresas

Cada vez que el Banco Central sube la tasa de plazos fijos, sube a la vez la tasa de financiamiento que ofrecen los bancos, ya que se les encarece el costo del fondeo. El adelanto en cuenta corriente no solicitado previamente, que tenía un costo financiero total del 100% hace tres meses, ahora pasó al 200% en los bancos públicos, que suelen tener las tasas más baratas del sistema.

Cobertura histórica: cautela extrema respecto de una posible devaluación del peso



Dólar: más cerca de u$s 4000 millones en el mes el saldo de compras del BCRA



Préstamos a empresas

En las estadísticas del BCRA se puede ver el efecto de retracción de los préstamos a empresas desde el pasado 15 de septiembre, cuando fue la suba de tasas.

En ese momento el stock de adelantos en cuenta corriente del sector privado era de $ 642.268 millones, que cayó no sólo en términos reales si se le aplica la inflación, sino también en términos nominales, a $ 627.099 millones el 21, último dato disponible. Los documentos (descuento de cheques) también sufrieron una merma, de $ 1.518.226 millones a $ 1.514.287 millones en el mismo período.

El adelanto en cuenta corriente no solicitado previamente, que tenía un costo financiero total del 100% hace tres meses, ahora pasó al 200% en los bancos públicos, que suelen tener las tasas más baratas del sistema.

A corto plazo

"Las empresas que lo necesitan toman muy poca plata y a plazos cada vez más cortos, ya que las tasas son abismales. Quien se endeuda a esta tasa tiene un gran porcentaje de chances de luego no poder pagar, por lo cual no es negocio ni para el banco ni para el tomador", advierte el analista Christian Buteler.

Mauro Cognetta, director de Global Focus Investments, aconseja a sus empresas clientes que deben salir a financiarse hacer la siguiente cuenta: "¿Creen que el dólar dentro de 12 meses valdrá más o menos de $ 600, contra los $ 300 de hoy?".

Dólar o plazo fijo

Si creen que va a valer menos, conviene hacer un plazo fijo, ya que la tasa efectiva anual es de más del 100%, mientras que si creen que valdrá menos de $ 600 les convendrá vender los dólares que tienen ahorrados para pagar las cuentas en lugar de endeudarse a estas tasas.

Claro que si estás fomentando tantas colocaciones activas, luego la mora empezará a crecer. Por eso la estrategia es que la cartera esté bien atomizada, no prestar tanto a pocos, sino abrir la atomización para mitigar riesgos.

A su juicio, el BCRA sube tanto la tasa de política monetaria para obligar a quien tiene deudas a vender sus dólares ahorrados en lugar de pagar un crédito personal a un costo financiero de más del 200% anual.

Mora que se viene

"Claro que si estás fomentando tantas colocaciones activas, luego la mora empezará a crecer. Por eso la estrategia es que la cartera esté bien atomizada, no prestar tanto a pocos, sino abrir la atomización para mitigar riesgos. Pero la gente no quiere endeudarse o no la podemos tomar, porque tiene una situación desfavorable en el sistema financiero", se ataja un banquero.

"El alza de tasas indudablemente tiene un efecto negativo sobre la masa prestada", precisa el economista Leandro Marcarian.