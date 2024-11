Préstamos en dólares: por qué la suba proyectada es clave para las reservas el BCRA

Los préstamos en dólares apuntan a convertirse en uno de los principales pilares para sostener la racha compradora del Banco Central en el mercado oficial de cambios y se posicionan como una de las principales vías para el crecimiento de las reservas netas de cara al 2025.

De acuerdo a los cálculos de Porfolio Personal Inversiones (PPI), la suba de depósitos en dólares del sector privado de u$s 15.410 millones desde mediados de agosto sugiere que la mayor parte del efectivo blanqueado quedó en sistema.

"Sólo se habrían retirado alrededor de u$s 4.675 millones. Si bien los retiros pueden continuar, lo relevante del éxito del blanqueo es que dejó un stock de depósitos mucho más alto de lo previsto: un récord de u$s 34.018 millones", dijeron.

El director del Banco Central Federico Furiase explicó hace unas semanas el mecanismo por el cual los préstamos en dólares hacen subir las compras del BCRA en el mercado oficial y a la vez, las reservas netas.

"A partir de la suba de los depósitos en dólares, los corporativos se fondean en dólares, colocan ON provechando esa cantidad de dólares disponibles producto del blanqueo para financiar capital de trabajo en pesos, entonces esos dólares los compra el BCRA y esa es la manera que los dólares del blanqueo terminan en reservas netas del Banco Central", dijo Furiase en el programa Aftermarket que emite Neura.

"Es un crowding in: el sector público no se mete y así como empieza a rebotar el crédito privado en pesos, estamos viendo que hay financiamiento en dólares a las empresas a tasas de 6%,7%,8% y esos dólares terminan en el Banco Central. Producto de que el Banco Central está comprando muchos dólares en meses que no se pensaba, emitió pesos y como tenemos la cantidad de dinero fija, se anunció que el Tesoro va a pagar el capital de los vencimientos de enero 2025", agregó.

Préstamos con margen de suba

El stock de depósitos en dólares ya se está canalizando lentamente a préstamos y a encajes, pero la mayoría de los dólares aún sigue en los bancos.

Los préstamos aumentaron u$s 1.851 millones desde el 14/08, los encajes u$s 3.997 millones y el efectivo en sucursales u$s 9.427 millones, según PPI.

"Los préstamos en dólares tienen espacio para seguir creciendo. El stock se encuentra en u$s 8.432 millones o 24,8% de los depósitos, lo que contrasta notablemente con las cifras de la gestión Macri, cuando estaban en niveles similares. Esto podría traducirse en una oferta potencial de u$s 7.800 millones en el mercado oficial en los próximos meses, que daría lugar a que se profundice la racha compradora del BCRA. En definitiva, podrían ser los dólares financieros que necesita el esquema para sostenerse", sumaron.

"El sistema financiero cuenta, gracias al blanqueo, con otra carta por jugar", remarcó Milagros Gismondi, senior economist de Cohen.

Fuente: PPI

"El ratio de préstamos en dólares sobre depósitos en dólares al sector privado ha disminuido hasta el 25%, tras alcanzar un máximo del 37% en septiembre de 2024, lo que implica que, tras el blanqueo, aumentó la capacidad prestable en dólares", explicó Gismondi.

"Esto podría generar una flexibilización de la norma macroprudencial que actualmente limita el crédito en moneda extranjera. Cuanto más ágil sea este proceso, la remonetización de la economía podría avanzar. La expansión del crédito en moneda extranjera podría representar una oportunidad para sectores clave, como exportadores y empresas con perfil internacional, aunque es necesario tener en cuenta los riesgos asociados a una posible mayor dolarización de pasivos en un contexto en el que nunca está descartada la volatilidad cambiaria", advirtió hacia adelante la economista.